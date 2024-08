Fehlerlose Vorstellung von Najman, Schuster auf P8

Mit einem tschechischen Doppelsieg von Petr Najman und Marek Cerveny endete das erste Rennen der IRRC Supersport in Hořice. Wolfgang Schuster hielt als Achter die Fahne der deutschsprachigen Fahrer hoch.

Schon im Training zur tschechischen Tourist Trophy in Hořice deutete Petr Najman an, dass an diesem Wochenende mit ihm zu rechnen sein würde. In der Supersport-Kategorie sicherte sich der Tscheche die Pole-Position für die Läufe der Internationalen Road Racing Championship. Sein Landsmann Marek Cerveny hatte sich vor dem Briten Adam McLean die zweite Startposition gesichert.

Der Deutsche Wolfgang Schuster nahm als Trainingsvierter in der zweiten Startreihe Platz. Neben ihm parkte sich mit Karel Brandtner ein weiterer Lokalmatador, der den britischen TT-Sieger Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck ) knapp hinter sich lassen konnte, ein. Rico Vetter (VRP – Vetter Racing Performance) musste auf das Rennen verzichten, weil er im zweiten Zeittraining schwer zu Sturz gekommen war.

Obwohl er nicht den besten Start erwischt hatte, konnte sich Najman vom Team Laserscanning Europe by PSB Motorsport noch in der ersten Runde an die Spitze des Feldes setzen. Von da an gab es für ihn kein Halten mehr. Zur Halbzeit des 10-Runden-Rennens lag er zwei Sekunden vor seinem Landsmann Cerveny, im Ziel betrug sein Vorsprung beinahe 13 Sekunden.

Trotz seines Nachteils gegenüber seinen tschechischen Konkurrenten, noch nie in Hořice gefahren zu sein, konnte sich McLean (Performance Racing Achterhoek), der die letzten sechs Läufe der IRRC Supersport mit dem Punktemaximum beendet hatte, rasch mit den Tücken der 5,150 Kilometer langen Naturrennstrecke anfreunden. Mehr als ein dritter Platz war dieses Mal für ihn allerdings nicht möglich.

Während die Positionen an der Spitze nach zwei Umläufen bezogen waren, sahen die Zuseher tolle Kämpfe zwischen Ilja Caljouw, Johnson und Brandtner um die weiteren Platzierungen. Am Ende hatte der junge Niederländer knapp die Nase vorne. Schuster, der lange mit dem Trio mithalten konnte, fiel im Laufe des Rennens noch an die achte Stelle zurück.

Mit Platz 18 schlug sich Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) nach seinem Serienrippenbruch, den er sich bei einem Sturz im zweiten Rennen in Imatra zugezogen hatte, und in Tschechien erstmals wieder auf sein Motorrad gestiegen war, beachtlich. Punkte gab es auch für seinen Landsmann Thomas Wendel (2WAM.de Racing Team) und die Schweizer Mauro Poncini (Delmo Racing) und Matthieu Pauchard (RC Racle Pitume).

Ergebnis IRRC Supersport Rennen 1 Hořice (11. August)

1. Petr Najman (CZ), Yamaha, 10 Runden. 2. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 12,953 sec zur. 3. Adam McLean (GB), Yamaha, +25,602 sec. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Gary Johnson (GB), Suzuki. 6. Karel Brandtner (CZ), Yamaha. 7. Michal Dokoupil (CZ)*, Yamaha. 8. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. 9. Rhys Hardisty (GB), Yamaha. 10. Mauro Poncini (CH), Yamaha. Ferner: 15. Thomas Wendel (D), Yamaha. 16. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki. 18. Sebastian Frotscher (D), Yamaha.

Zwischenstand IRRC Supersport nach 9 von 12 Rennen

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 183 Punkte. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, 166. 3. Ilja Caljouw (NL), Yamaha, 119. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki, 109. 5. Peter Najman (CZ), Yamaha, 94. 6. Romain Cleaz-Savoyen (F), Triumph, 67. 7. Mauro Poncini (CH), Yamaha, 66. 8. Rico Vetter (D), Kawasaki, und Rhys Hardisty (GB), Yamaha, beide 63. 10. Sebastian Frotscher (D), Yamaha, 59. Ferner: 12. Thomas Wendel (D), Yamaha, 37. 15. Matthieu Pauchard (CH), Kawasaki, 32.