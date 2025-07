Richard Cooper siegt erneut, Rang 11 für Rico Vetter

Nach einem spannenden Duell ging der Sieg beim zweiten Lauf der IRRC Supersport in Imatra an Richard Cooper, der bereits das Rennen am Samstag für sich entschieden hatte. Bester Deutscher wurde Rico Vetter als Elfter.

Adam McLean vom Team Performance Racing Achterhoek konnte seine Pole-Position im zweiten Rennen der IRRC Supersport nicht in eine Führung ummünzen. Rundenlang duellierte er sich mit seinem britischen Landsmann Richard Cooper. Erst in der achten von zehn Umläufen auf dem Jarno Saarinen Circuit in Imatra konnte er sich an die Spitze setzen, doch Cooper, der bereits am Samstag den größten Pokal für sich beanspruchte, gelang in der letzten Runde das rennentscheidende Überholmanöver.

Während Petr Najman (Laserscanning Europe by PSB Motorsport) einsam Platz 3 entgegenfuhr, entwickelte sich in seinem Rücken ein sehenswerter Rad-an-Rad-Kampf zwischen Marek Cerveny auf seiner WRP-Wepol-Racing-Parts-Triumph, Niko Tanskanen, Darryl Tweed (Never be clever Racing) und Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck), der einige Positionswechsel brachte. Letztendlich konnte sich der Titelverteidiger aus Tschechien gegen den finnischen Gastfahrer durchsetzen. Mit seiner persönlich schnellsten Runde holte sich Johnson noch Rang 6.

Mit Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI), Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) und Thomas Wendel (TMG21 Racing Team) hatten auch drei deutsche Fahrer die beschwerliche Anreise in die finnisch-russische Grenzregion auf sich genommen. In aller Regelmäßigkeit liefert sich das Trio ein internes Duell um die Positionen, das dieses Mal als Elftplatzierten an Vetter ging. In der Zwischenwertung der IRRC Supersport nehmen sie, jeweils nur durch einen Punkt getrennt, die Plätze 7 bis 9 ein.

Ergebnis, IRRC Supersport, Imatra, 6. Juli

1. Richard Cooper (GB)*, Yamaha, 10 Runden. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, 0,466 sec zur. 3. Petr Najman (CZ), Yamaha, 20,673 sec. 4. Marek Cerveny (CZ), Triumph. 5. Niko Tanskanen (FIN)*, Yamaha. 6. Gary Johnson (GB), Suzuki. 7. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 8. Matej Vit (CZ), Triumph. 9. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 10. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. Ferner: 11. Rico Vetter (D), Kawasaki. 13. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 14. Tomas Wendel (D), Yamaha. 20. Jonas Stracke (D), Yamaha.

* Gastfahrer (keine Punkte).

Meisterschaftsstand nach 4 von 12 Rennen

1. Cerveny und Najman, beide 81 Punkte. 3. McLean, 66. 4. Johnson, 55. 5. Caljouw, 40. 6. Poncini, 35. 7. Vetter, 29. 8. Frotscher, 28. 9. Wendel, 27. 10. Vit, 26.