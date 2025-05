Hengelo: McGee und Hamberg sorgen für Rennabbrüche

Derek McGee (8) drängt sich an Jorn Hamberg (95) vorbei

Die Gastfahrer Derek McGee und Jorn Hamberg schrieben in Hengelo die Geschichte der Rennen zur IRRC Supersport. Sie sorgten mit spektakulären Stürzen dafür, dass beide Läufe abgebrochen werden mussten.

Das erste Rennen der IRRC Supersport stand lange im Zeichen des Zweikampfs zwischen Derek McGee (Bell Bike Sport) und Jorn Hamberg (HMB Racing). Die beiden Kontrahenten tauschten mehrmals die Positionen. In der siebenten Runde verpasste McGee den Bremspunkt, kam von der Ideallinie ab und konnte einen Sturz nicht verhindern - Rennabbruch.

Besonders ärgerlich für den Iren, Hamberg war eigentlich kein direkter Konkurrent um den Sieg, weil ihm wegen eines Frühstarts eine 20-Sekunden-Strafe aufgebrummt wurde, die den Niederländer an die sechste Stelle zurückfallen ließ.

Während Marek Cerveny (WRP Wepol Racing Parts) das Geschenk seiner Konkurrenten dankbar annahm und vor seinem tschechischen Landsmann Petr Najman (Laserscanning Europe by PSB Motorsport) und dem Briten Gary Johnson (Team Schleizer Dreieck) gewann, ging Adam McLean (Performance Racing Achterhoek) wie im Vorjahr leer aus.

Der zweite Lauf war gerade in der zweiten Runde, als den Streckenposten nichts anderes übrigblieb, als erneut die rote Flagge zu schwenken. Hambach hatte beim Versuch McLean nicht enteilen zu lassen einen wilden Highsider fabriziert und McGee konnte dem Motorrad seines Konkurrenten nicht ausweichen und kam ebenfalls zu Sturz.

Beim Neustart konnte sich McLean mit seiner Yamaha umgehend an die Spitze setzen. Nach einem schlechten Start hatte Cerveny zwar den Anschluss an den Spitzenreiter gefunden, nachdem er zuvor Johnson und Najman überholt hatte, doch einen Weg am Nordiren vorbei fand der tschechische Triumph-Fahrer im verkürzten Rennen nicht mehr.

Eine solide Vorstellung lieferten die Deutschen Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck), Thomas Wendel (MG21 Racing Team) und Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI) ab. Und auch der Schweizer Mauro Poncini (Delmo Racing) durfte mit seinem Auftritt zufrieden sein. Das Quartett belegte Plätze im vorderen Drittel des Feldes.

Resultat, IRRC Supersport, Hengelo, 18.05.2025

Rennen 1

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 6 Runden in 11:11,261 min. 2. Petr Najman (CZ), Yamaha, 9,053 sec zur. 3. Gary Johnson (GB), Suzuki, +17,753 sec. 6. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 4. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 5. Kevin Mos (NL)*, Kawasaki. 6. Jorn Hamberg (NL)*, Yamaha. 7. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 8. Wesley Ankersmid (NL), Yamaha. 9. Thomas Wendel (D), Yamaha. 10. Rico Vetter (D), Kawasaki. 11. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 18. Jonas Stracke (D)*, Yamaha.

* Gastfahrer (keine Punkte).

Rennen 2

1. Adam McLean (GB), Yamaha, 5 Runden in 9:19,085 min. 2. Cerveny, 0,210 sec zur. 3. Najman, +7,906 sec. 4. Johnson. 5. Caljouw. 6. Mos*. 7. Poncini. 8. Wendel. 9. Frotscher. 10. Vetter. Ferner: 20. Stracke.