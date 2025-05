Adam McLean mit Punktemaximum, Nico Müller überzeugt

Beim Auftakt der IRRC Superbike im niederländischen Hengelo holte sich der Nordire Adam McLean das Punktemaximum. Der Deutsche Nico Müller und der Österreicher Florian Astner überzeugten mit Top-10-Plätzen.

Vor der Veranstaltung in Hengelo wurde der niederländische Wildcard-Pilot Thijs Peeters als Favorit für den Sieg im Rennen der IRRC Superbike gehandelt und der Lokalmatador wurde dieser Rolle im vollen Umfang gerecht. Bei angenehmen Temperaturen ließ er von der ersten Runde seinen Gegner nicht den Funken einer Chance.

In den ersten Runden konnte Adam McLean (Performance Racing Achterhoek) noch einigermaßen mithalten, aber nachdem er nach einem Verbremser einmal in den Notausgang musste, konzentrierte sich der Nordire darauf, den zweiten Platz und damit das Punktemaximum in der zwölf Läufe umfassenden Meisterschaft zu verteidigen.

Der Deutsche Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) konnte als Fünfter nicht in den Zweikampf um den letzten Platz auf dem Siegertreppchen zwischen Laurent Hoffmann (Team Hoffmann by MRP) und Darryl Tweed (Never be clever racing) eingreifen. Der Österreicher Florian Astner (FA Road Racing) überquerte die Ziellinie auf Rang 8.

Das zweite Rennen fühlte sich wie eine Wiederholung von Lauf 1 an. Peeters setzte sich vom Start weg abermals an die erste Stelle und diktierte das Tempo von der Spitze. McLean versuchte in der Anfangsphase den Anschluss nicht zu verlieren, aber je länger das Rennen dauerte, desto größer wurde der Vorsprung des Gastfahrers aus den Niederlanden.

Darryl Tweed verabschiedete sich frühzeitig aus der Gruppe mit den Belgiern Hoffmann, Mike Parmentier und Fedrik Matthys (Team Hoffmann by MRP), die den dritten Platz unter sich ausmachten. Der Ire musste bereits in der zweiten Runde in den Notausgang. Seine Aufholjagd von der letzten Position brachte ihn wenigstens noch auf Platz 11.

Weil sowohl Thijs, als auch Parmentier als Gastfahrer keine Meisterschaftspunkte bekommen, holte sich Nico Müller zum zweiten Mal 13 Zähler und liegt in der Zwischenwertung an der vierten Stelle. Neben dem Achtplatzierten Florian Astner (Platz 6 in der IRRC-Wertung) durfte sich der Deutsche Christoph Kreller (KRC Racing Crew) zweimal über Punkte freuen.

Resultat, IRRC Superbike, Hengelo, 18.05.2025

Rennen 1

1. Thijs Peeters (NL)*, BMW, 9 Runden in 16:18,337 min. 2. Adam McLean (GB), Kawasaki, 16,266 sec zur. 3. Laurent Hoffmann (B), BMW, + 20,783 sec. 4. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 5. Nico Müller (D), BMW. 6. Fedrik Matthys (B), BMW. 7. Mike Parmentier (B)*, BMW. 8. Florian Astner (A), Kawasaki. Ferner: 13. Christoph Kreller (D), BMW.

*Gastfahrer (keine Punkte).

Rennen 2

1. Peeters*, 9 Runden in 16:11,002 min. 2. McLean, 7,332 sec zur. 3. Hoffmann, +29,723 sec. 4. Parmentier*. 5. Matthys. 6. Müller. 7. Wally Jacobs (NL), Yamaha. 8. Astner. Ferner: 16. Kreller.

Stand IRRC Superbike (nach 2 von 12 Rennen)

1. McLean, 50 Punkte. 2. Hoffmann, 40. 3. Matthys, 27. 4. Müller, 26. 5. Tweed, 23. 6. Astner, 20. Ferner: 12. Kreller, 7.