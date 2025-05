Hengelo: Der Kampf um die Datzer-Nachfolge beginnt

Am kommenden Wochenende startet die International Road Racing Championship in Hengelo in die neue Saison. Wer übernimmt nach dem Ausfall von Titelverteidiger David Datzer das Kommando in der Superbike-Klasse?

Nur noch wenige Tage bis das erste Wochenende der International Road Racing Championship (IRRC) auf dem Programm steht. Wie im Vorjahr wird die stark besetzte Meisterschaft auf sechs Naturrennstrecken ausgetragen, mit den Rennen in Schleiz und Frohburg genießen die deutschen Teilnehmer gleich zweimal Heimvorteil. Den Auftakt der diesjährigen Saison bildet auch dieses Jahr die Veranstaltung auf dem Varsselring im niederländischen Hengelo.

Die Supersport-Klasse stand im Vorjahr ganz im Zeichen des Zweikampfes zwischen dem Tschechen Marek Cerveny (WRP Wepol Racing Parts) und dem Nordiren Adam McLean (Performance Racing Achterhoek). Nicht zuletzt, weil McLean beim North West 200 seinen Verpflichtungen nachkommen und deswegen auf den gleichzeitig stattfindenden Saisonauftakt der IRRC verzichten musste, konnte sich der Titelverteidiger letztendlich knapp durchsetzen.

Zumindest drei Fahrern kann dieses Jahr zugetraut werden, dass sie es den Dominatoren des Vorjahres nicht leicht machen werden. Der Teamkollege von McLean, der Niederländer Ilja Caljouw, sowie der Tscheche Petr Najman (Laserscanning Europe by PSB Motorsport) und der britische TT-Sieger Gary Johnson aus dem Team Schleizer Dreieck haben durchaus die fahrerische Qualität, ständig im Kampf um den Sieg mitzumischen.

Beinahe in jedem Rennen des letzten Jahres beharkten sich die Deutschen Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI), Sebastian Frotscher (Team Schleizer Dreieck) und Thomas Wendel (MG21 Racing Team) um die Plätze. Alle drei kamen allerdings nicht ungeschoren durch die Saison. Sollten heuer Probleme, Stürze und Verletzungen ausbleiben, scheinen einzelne Top3-Platzierungen durchaus im Bereich des Möglichen.

Einen Aderlass gegenüber dem Vorjahr gibt es in der Superbike-Kategorie. Von den Top-3 der letzten Saison wird keiner in Hengelo am Start stehen. Der Deutsche Titelverteidiger David Datzer hat sich erst kürzlich bei einem unverschuldeten Unfall in Stare Mesto schwer verletzt und fällt mit Sicherheit länger aus, der Schweizer Lukas Maurer sieht sich maschinell unterlegen und der Belgier Come Geenen muss mangels Sponsoren auf die IRRC verzichten.

Darüber hinaus hat der Deutsche Didier Grams einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Karriere gezogen, weil er nach seinem verhängnisvollen Sturz in Frohburg 2024 körperlich nicht mehr in der Lage ist, ein Motorrad auf diesem Level zu bewegen. Zu allem Überfluss stehen der Schweizer Olivier Lupberger (Team Moto Meile by Lupinator) und der Italiener Luca Gottardi (CERIN by Penz13 Racing) seit dem North West 200 auf der Verletztenliste.

Bleiben der starke Finne Erno Kostamo (RVS Motorsport), der Nordire Adam McLean und der Belgier Laurent Hoffman (Hoffmann by MRP) als wahrscheinlichste Nachfolger von Datzer (2024), Maurer (2023), Vincent Lonbois (2022) und Grams (2021). In den erweiterten Favoritenkreis sind aber auch die Deutschen Johannes Schwimmbeck (KFZ-Schwimmbeck #44) und Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) zu zählen.

Zeitplan, IRRC, Hengelo

Samstag, 17. Mai

10.40 – 11.00 Uhr Supersport, Q1

11.30 – 11.50 Uhr Superbike, Q1

14.40 – 15.00 Uhr Supersport, Q2

15.30 – 15.50 Uhr Superbike, Q2

Sonntag, 18. Mai

10.30 Uhr Supersport, Rennen 1 (9 Runden)

11.50 Uhr Superbike, Rennen 1 (9 Runden)

15.10 Uhr Supersport, Rennen 2 (9 Runden)

16.15 Uhr Superbike, Rennen 2 (9 Runden)