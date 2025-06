Berg-EM: Philipp Neumüller auf dem Weg zum Titel

Im oberösterreichischen Julbach wurde die dritte Veranstaltung zur Berg-Europameisterschaft ausgetragen. Mit Guido Testoni, Cosimo Sozzo, Maurizio Bottalico und Philipp Neumüller haben sich die Favoriten durchgesetzt.

Bei vier Veranstaltungen werden dieses Jahr die Titel der Berg-Europameisterschaft in den Klassen 250GP, Supersport 300, Supersport, Superbike und Supermoto ausgefahren. Nach Landshaag (Österreich) und Spoleto (Italien) machten die Spezialisten in Julbach (Österreich) Station. Am ersten August-Wochenende findet in Lückendorf (Deutschland) er abschließende Bewerb Finale statt.

Die österreichischen Piloten vermochten bei ihrem Heimrennen gegen die internationale Konkurrenz wenig auszurichten, mit Ausnahme von Philipp Neumüller in der Supermoto-Kategorie. Der Husqvarna-Fahrer markierte zweimal überlegen die Laufbestzeit. Der Oberösterreicher hat bis auf den zweiten Durchgang in Spoleto jedes Rennen gewonnen hat. Mit 20 Zählern Vorsprung kann er vorsichtshalber den Sekt bereits einkühlen.

In den Klassen 250GP und Supersport musste sich Thomas Altendorfer mit Guido Testoni bzw. Maurizio Bottalico, der direkt von der Tourist Trophy auf der Isle of Man angereist war, jeweils einem Italiener geschlagen geben. Auch in der Zwischenwertung liegt der Oberösterreicher an der zweiten Stelle. Sein Rückstand auf den Führenden beträgt vor den Finalläufen 24 bzw. 16 Punkte.

Auch in der Superbike-Kategorie war Bottalico eine Klasse für sich. Dem in San Marino ansässigen Italiener war seine Verletzung, die er sich bei der TT an der linken Schulter zugezogen hatte, kaum anzumerken. Sein Landsmann Salvatore Sallustro, der österreichische Lokalmatador Thomas Mitgutsch und der Italiener Giacomo Failla hatten klar das Nachsehen.

Ergebnis, Julbach, 15. Juni

Klasse 250GP

1. Guido Testoni (I), Honda. 2. Thomas Altendorfer (A), Honda. 3. Bernard Depierreux (B), Yamaha. 4. Roberto della Latta (I), Suzuki. 5. Rolf Haller (CH), Yamaha. 6. Angelo Testoni (I), Honda. 7. Marco Vigilucci (I), Aprilia.

EM-Stand (nach 6 von 8 Rennen)

1. G. Testoni, 145 Punkte. 2. Altendorfer, 121. 3. Depieereux, 100. 4. Della Latta, 78. 5. Haller, 66. 6. A. Testoni, 60. 7. Vigilucci, 27.

Klasse Supersport 300

1. Cosimo Sozzo (I), Yamaha. 2. Marco Vigilucci (I), Yamaha. 3. Stefano Leone (I), Yamaha.

EM-Stand (nach 6 von 8 Rennen)

1. Sozzo, 145 Punkte. 2. Vigilucci, 125. 3. Leone, 96.

Klasse Supersport

1. Maurizio Bottalico (I), Honda. 2. Thomas Altendorfer (A), Honda. 3. Thomas Mitgutsch (A), Kawasaki. 4. Giacomo Failla (I), Yamaha. 5. Stefano Meli (I), Kawasaki.

EM-Stand (nach 6 von 8 Rennen)

1. Bottalico, 141 Punkte. 2. Altendorfer, 125. 3. Mitgutsch, 87. 4. Meli, 62. 5. Failla, 46. 6. Marco Gabrielli (I), Honda, 36. 7. Uwe Rademacher (D), Yamaha, 29. 8. Loic Sirot (F), Kawasaki, 22.

Klasse Superbike

1. Maurizio Bottalico (I), Yamaha. 2. Salvatore Sallustro (I), Yamaha. 3. Thomas Mitgutsch (A), BMW. 4. Giacomo Failla (I), Honda.

EM-Stand (nach 6 von 8 Rennen)

1. Bottalico, 150 Punkte. 2. Sallustro, 120. 3. Mitgutsch, 96. 4. Failla, 46. 5. Uwe Rademacher (D), Yamaha, 29. 6. Frederic Bongard (CH), Aprilia, 22.

Klasse Supermoto

1. Philipp Neumüller (A), Husqvarna. 2. Salvatore Sallustro (I), KTM. 3. Cosimo Sozzo (I), TM. 4. Stefano Leone (I), Husqvarna.

EM-Stand (nach 6 von 8 Rennen)

1. Neumüller, 145 Punkte. 2. Sallustro, 125. 3. Sozzo, 96. 4. Leone, 78.