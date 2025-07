An der Spitze wird es eng, Frotscher überzeugt mit P4

Sebastian Frotscher (44) erweist sich in Chimay als Regenspezialist

Adam McLean (56) biegt vor Gary Johnson (7) als Führender in die erste Kurve ein

Nach dem Doppelsieg von Adam McLean in Chimay wird es an der Spitze der IRRC Supersport spannend. Sebastian Frotscher zeigt im zweiten Rennen mit dem vierten Platz eine tadellose Vorstellung.

Das erste Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) der Klasse Supersport stand in Chimay ganz im Zeichen von Adam McLean. Der Nordire in Diensten des niederländischen Teams Performance Racing Achterhoek stürmte seinen Gegnern von der Pole-Position auf und davon. Nach neun Runden hatte er sich einen Vorsprung von mehr als vier Sekunden herausgefahren.

Der zweite Platz ging ebenso ungefährdet an den Tschechen Petr Najman (Laserscanning Europe by PSB Motorsport), der seinen tschechischen Landsmann Marek Cerveny auf Distanz halten konnte. Der Brite Gary Johnson vom Team Schleizer Dreieck überquerte als Vierter die Ziellinie. Sein Teamkollege Sebastian Frotscher musste sich im Kampf um den besten Deutschen als Zwölfter Rico Vetter (Vetter Racing Performance by SIEVI), der Zehnter wurde, geschlagen geben.

Der Sieg im zweiten Lauf, der nach einem heftigen Regenschauer von neun auf sechs Runden verkürzt wurde, ging ebenfalls an McLean, der sich mit den schwierigen Bedingungen am besten zurechtfand. Mit Rang 2 konnte Najman seine Führung in der Zwischenwertung der Meisterschaft verteidigen, allerdings liegt der Yamaha-Pilot nur noch fünf Zähler vor seinem Markenkollegen McLean.

Hinter Darryl Tweed (Never Be Clever Racing) lieferte Frotscher eine fehlerlose Vorstellung ab, die ihn nach Platz 10 in der ersten Runde noch auf den respektablen vierten Platz brachte. Gar nicht nach Wunsch verlief das Rennen für den Titelverteidiger Cerveny (WRP Wepol Racing Parts), der lediglich eine halbe Sekunde vor Vetter als Zehnter abgewunken wurde.

Im Gegensatz zu Jonas Stracke (Hepelmann Motorsport) muss Thomas Wendel (TMG21 Racing Team) die Heimreise ohne weitere Punkte antreten. Nach einem plötzlichen Leistungsverlust sah sich der Deutsche gezwungen seine Maschine im ersten Rennen in der dritten Runde abzustellen. Zum zweiten Rennen konnte der Yamaha-Fahrer erst gar nicht antreten.

Ergebnis IRRC Supersport, Chimay, 27. Juli

Rennen 1

1. Adam McLean (GB), Yamaha, 9 Runden in 15:16,433 min. 2. Petr Najman (CZ), Yamaha, 4,579 sec zur. 3. Marek Cerveny (CZ), Triumph, +7,438 sec. 4. Gary Johnson (GB), Suzuki. 5. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 6. Matej Vit (CZ), Triumph. 7. Kevin Mos (NL)*, Kawasaki. 8. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 9. David Brook (GB), Triumph. 10. Rico Vetter (D), Kawasaki. Ferner: 12. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 14. Moritz Klaus (D)*, Honda. 15. Jonas Stracke (D), Yamaha.

Rennen 2

1. McLean, 6 Runden. 2. Najman, 15,170 sec zur. 3. Tweed, +21,489 sec. 4. Frotscher. 5. Vit. 6. Johnson. 7. Mos*. 8. Mauro Poncini (I), Yamaha. 10. Wesley Ankersmid (NL), Yamaha. 10. Cerveny. Ferner: 11. Vetter. 18. Stracke.

*Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 6 von 12 Rennen)

1. Najman, 121 Punkte. 2. McLean, 116. 3. Cerveny, 104. 4. Johnson, 78. 5. Caljouw, 56. 6. Vit, 47. 7. Frotscher und Tweed, beide 46. 9. Poncini, 44. 10. Vetter, 42. Ferner: 12. Thomas Wendel (D), Yamaha, 27. 16. Stracke, 6.