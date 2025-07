Erno Kostamo (BMW) macht in Imatra das Dutzend voll

Der Lokalmatador Erno Kostamo erwies sich bei der IRRC Superbike in Imatra als unbezwingbar. Der Finne gewann auf dem Jarno Saarinen Circuit zum zwölften Mal in Serie. Nico Müller überzeugte mit dem zehnten Platz.

Nur in den ersten drei Runden schaffte es Eemeli Lahti seinen finnischen Landsmann Erno Kostamo, der von der Pole-Position umgehend die erste Position eingenommen hatte, unter Druck zu setzen. Mit Fortdauer des Rennens musste er allerdings zur Kenntnis nehmen, dass Kostamo unter normalen Umständen nicht zu besiegen sein wird.

Man musste als Zuseher den Eindruck gewinnen, dass Kostamo, dem derzeit wohl schnellsten finnischen Straßenrennfahrer, der auch beim North West, der Tourist Trophy oder dem Macau Grand Prix zu den Top-Fahrern gehört, immer eine Antwort auf eine Tempoerhöhung seines schärfsten Konkurrenten parat hat. In fast spielerischer Manier holte er sich den zwölften Sieg in Serie auf dem Jarno Saarinen Circuit.

Auch im zweiten Lauf der IRRC Superbike dominierten die heimischen Fahrer. Nur Adam McLean schlug sich wacker. Im vorletzten Umlauf schob er sich mitten in die finnische Phalanx und war auf dem besten Weg zu Platz 5, doch in der letzten Runde kam das Aus für den Nordiren, trotzdem behielt er in der Meisterschaftswertung die Führung.

Die deutschsprachige Abordnung mit Nico Müller (Müller Motorsports by Edeka Meisel), Olivier Lupberger (Team Moto Meile by Lupinator) und Rene Grundei (ZSG-Racing) kann zufrieden die Heimreise antreten. Der Deutsche Müller konnte sich gut in Szene setzen und verlor in der Zwischenwertung der Meisterschaft nur eine Position und für den Schweizer Lupberger und den Deutschen Grundei gab es in dieser Saison die ersten Zähler.

Ergebnis, IRRC Superbike, Imatra, 6. Juli

1. Erno Kostamo (FIN), BMW, 10 Runden. 2. Eemeli Lahti (FIN)*, Aprilia, 7,682 sec zur. 3 Kenny Koskinen (FIN)*, Kawasaki, 9,283 sec. 4. Ville Valtonen (FIN)*, BMW. 5. Niko Lehtiranta (FIN)*, Yamaha. 6. Markus Karlsson (S)*, BMW. 7. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 8. Fedrik Matthys (B), BMW. 9. Wally Jacobs (NL), Yamaha. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 15. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 16. Rene Grundei (D), Yamaha.

*Gastfahrer (keine Punkte).

Meisterschaftsstand nach 4 von 12 Rennen

1. Adam McLean (GB), Kawasaki, 70 Punkte. 2. Tweed, 59. 3. Matthys, 53. 4. Laurent Hoffmann (B), BMW, 51. 5. Kostamo, 50. 6. Müller, 45. 7. Jacobs, 44. 8. Anssi Koski (FIN), Yamaha, 35. 9. David Brook (GB), Honda, 29. 10. Pontus Roestlinger (S), Honda, 25. Ferner: 11. Florian Astner (A), Kawasaki, 20. 15. Lupberger, 10. 16. Grundei, 8. 17. Christoph Kreller (D), BMW, 7.