IRRC Supersport: Zweimal Podium für deutsches Team

Es war das heißumkämpfte Wochenende der IRRC Supersport in Imatra. Gegen Gastfahrer Richard Cooper war zwar kein Kraut gewachsen, trotzdem gab es für das Team Laserscanning Europe by PSB Motorsport Grund zum Feiern.

Bereits mit dem dritten Startplatz hinter dem Nordiren Adam McLean und dem Engländer Richard Cooper unterstrich der Tscheche Petr Najman, der für das am Sachsenring ansässige Team Laserscanning Europe by PSB Motorsport startet, dass er sich für das zweite Rennwochenende der IRRC Supersport einiges vorgenommen hatte.

Najman startete am Samstag zwar gut in den ersten Lauf, trotzdem musste er die dritte Position an Marek Cerveny abtreten. In der Anfangsphase fiel er auch noch hinter dem finnischen Gastfahrer Niko Tanskanen zurück. Aus der siebenten Runde kam der 29-jährige Yamaha-Fahrer als Zweiter bei Start und Ziel vorbei. Trotz heftiger Angriffe von Cerveny konnte er das Rennen an der zweiten Stelle beenden. Weil Cooper als Gastfahrer für die IRRC nicht punkteberechtigt ist, wurden Najman die 25 Zähler für den Sieg gutgeschrieben.

Das zweite Rennen brachte weniger Spannung. Cooper und McLean, dem in Lauf 1 wegen eines Frühstarts 20 Sekunden aufgebrummt wurden, schafften es, sich gleich nach dem Start vom Rest des Feldes abzusetzen, während Najman seinen dritten Platz behaupten konnte. An dieser Reihenfolge sollte sich bis zur Zieldurchfahrt nichts mehr ändern. Für Najman, der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, war es die zweite Podiumsplatzierung des Wochenendes, er übernahm punktegleich mit Titelverteidiger Cerveny auch die Führung in der Meisterschaftszwischenwertung.

Ergebnis, IRRC Supersport, Imatra, 5. Juli

1. Richard Cooper (GB)*, Yamaha, 10 Runden. 2. Petr Najman (CZ), Yamaha, 16,606 sec zur. 3. Marek Cerveny (CZ), Triumph, +16,930sec. 4. Niko Tanskanen (FIN)*, Yamaha. 5. Adam McLean (GB), Yamaha. 6. Gary Johnson (GB), Suzuki. 7. Matej Vit (CZ), Triumph. 8. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 9. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 10. Juho Kantola (FIN)*, Ducati. Ferner: 12. Rico Vetter (D), Kawasaki. 14. Tomas Wendel (D), Yamaha. 15. Sebastian Frotscher (D), Yamaha.

* Gastfahrer (keine Punkte).

Ergebnis, IRRC Supersport, Imatra, 6. Juli

1. Richard Cooper (GB)*, Yamaha, 10 Runden. 2. Adam McLean (GB), Yamaha, 0,466 sec zur. 3. Petr Najman (CZ), Yamaha, 20,673 sec. 4. Marek Cerveny (CZ), Triumph. 5. Niko Tanskanen (FIN)*, Yamaha. 6. Gary Johnson (GB), Suzuki. 7. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 8. Matej Vit (CZ), Triumph. 9. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 10. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. Ferner: 11. Rico Vetter (D), Kawasaki. 13. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 14. Tomas Wendel (D), Yamaha. 20. Jonas Stracke (D), Yamaha.

* Gastfahrer (keine Punkte).

Meisterschaftsstand nach 4 von 12 Rennen

1. Cerveny und Najman, beide 81 Punkte. 3. McLean, 66. 4. Johnson, 55. 5. Caljouw, 40. 6. Poncini, 35. 7. Vetter, 29. 8. Frotscher, 28. 9. Wendel, 27. 10. Vit, 26.