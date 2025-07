McLean baut aus, gelungenes Comeback von Schwimmbeck

Johannes Schwimmbeck kann sich in Chimay gut in Szene setzen

Während sich der Nordire Adam McLean in Chimay das Punktemaximum in der IRRC Superbike holt, gelingt dem Deutschen Johannes Schwimmbeck (BMW) ein fulminantes Comeback, das mit 22 Punkten belohnt wird.

Nach vier Runden wurde das erste Rennen der IRRC Superbike in Chimay abgebrochen, nachdem der Niederländer Wally Jacobs (NN Racing) per Highsider zu Sturz gekommen war. Zu diesem Zeitpunkt lag der Franzose Gabriel Pons (Team ITeM17) vor dem belgischen Lokalmatador Ouri Bikkems (Master Oil Alpha Vanzon BMW) an der ersten Stelle.

Auch der Re-Start ging an Gastfahrer Pons, der sich über die gesamte Renndistanz von fünf Runden der Angriffe von Adam McLean (Performance Racing Achterhoek) erwehren musste. Auch Bikkems lag bis zum Schluss in Schlagdistanz zum Führungsduo. Letztendlich ging der Sieg an Pons, McLean durfte sich über 25 Zählern für die Meisterschaft freuen, weil Gastfahrer in der heiß umkämpften Meisterschaft nicht punkteberechtigt sind.

Hinter Bikkems, Laurent Hoffmann (Hoffmann by MRP), Darry Tweed (Never Be Clever Racing) und Fedrik Matthys (Hoffmann by MRP) gelang Johannes Schwimmbeck eine solide Vorstellung. Der deutsche BMW-Pilot (Kfz-Schwimmbeck #44), der in Hengelo und Imatra nicht am Start stand, sah als Siebenter (P5 in der IRRC-Wertung) die Zielflagge.

Der zweite Lauf entwickelte sich zu einem wahren Krimi, der die Zuseher von den Sitzen riss. Wie zuvor setzte sich Pons an die Spitze, doch der französische Kawasaki-Fahrer musste die Führung nach dem ersten Umlauf an den Iren Tweed abtreten, der sich zwischenzeitlich um mehr als zwei Sekunden von seinen Verfolgern absetzen konnte.

Von der fünften Stelle startete McLean eine unwiderstehliche Aufholjagd. Eine Runde vor Schluss hatte er seinen Rückstand auf wenige Zehntelsekunden verringert und im letzten Umlauf konnte er sich doch noch an Tweed, der auch in der Meisterschaft der erste Herausforderer ist, vorbeischieben. Mit seinem vierten Saisonsieg baut der Kawasaki-Pilot seinen Vorsprung in der Zwischenwertung auf komfortable 21 Punkte aus.

Nicht nur der Kampf an der Spitze war voller Dramatik, auch das Duell zwischen den beiden deutschen BMW-Piloten Schwimmbeck und Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel), das zugunsten von Schwimmbeck ausging. Trotzdem durfte Müller durchaus zufrieden sein, konnte er doch Platz 5 in der Meisterschaftswertung absichern.

Auch für Olivier Lupberger (Team Moto Meile by Lupinator) gab es beachtlichen Punktezuwachs. Der Schweizer Yamaha-Fahrer belegte die Plätze 15 bzw. 12 und teilt sich zur Halbzeit mit Schwimmbeck den 13. Rang in der IRRC Superbike. Mit Rene Grundei (ZSG - Racing) gab es einen weiteren Deutschen, der mit Punkten im Gepäck die Heimreise antreten durfte.

Ergebnis IRRC Superbike, Chimay, 27. Juli

Rennen 1

1. Gabriel Pons (F)*, Kawasaki, 5 Runden in 8:16,458 min. 2. Adam McLean (GB), Kawasaki, 0,587 sec zur. 3. Ouri Bikkems (B)*, BMW, +2,330 sec. 4. Laurent Hoffmann (B), BMW. 5. Darryl Tweed (IRL), Yamaha. 6. Fedrik Matthys (B), BMW. 7. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 8. Christophe Guerouah (F)*, Kawasaki. 9. Anssi Koski (FIN), Yamaha. 10. Pontus Roestlinger (S), Honda. Ferner: 11. Nico Müller (D), BMW. 15. Olivier Lupberger (CH), Yamaha. 16. Rene Grundei (D), Yamaha.

Rennen 2

1. McLean, 6 Runden in 10:47,042 min. 2. Tweed, 0,916 sec zur. 3. Pons*, +1,372 sec. 4. Bikkems*. 5. Hoffmann. 6. Roestlinger. 7. Schwimmbeck. 8. Müller. 9. Guerouah*. 10. Matthys. Ferner: 12. Lupberger. 20. Grundei.

*Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 6 von 12 Rennen)

1. McLean, 120 Punkte. 2. Tweed, 99. 3. Hoffmann, 83. 4. Matthys, 75. 5 Müller, 63. 6. Koski, 51. 7. Erno Kostamo (FIN), BMW, 50. 8. Roestlinger, 47. 9. Wally Jacobs (NL), Yamaha, 44. 10. David Brook (GB), Honda, 36. Ferner: 13. Schwimmbeck und Lupberger, beide 22. 15. Florian Astner (A), Kawasaki, 20. 17. Grundei, 12. 20. Christoph Kreller (D), BMW, 7.