Produkte

Für jedes Wetter: Jacke iXS Powells-ST

Aus dem Alpenland Schweiz, wo man mit laufend wechselndem Wetter vertraut ist, stammt die Allwetterjacke iXS Powells-ST. Die gute Wahl für alle, die auf der Motorradtour auf lästiges Umkleiden verzichten wollen.

Die Jacke ist aufgebaut als Z-Liner: In die Jacke auf abriebfestem Textilmaterial ist die Soltotex-Membrane lose eingehängt und mit einem Netzfutter geschützt. So ist die Jacke atmungsaktiv und trotzdem wind- und wasserdicht. An kalten Tagen wärmt ein herausnehmbares Thermofutter.

Für optimale Passform ist die Jacke weitenverstellbar an Ellbogen, Oberarm, Taille und Hüften. So flattert sie nicht, wenn man an warmen Tagen ohne Thermofutter und mit dünnem Shirt fährt. Mit sechs Ventilationsöffnungen kann man die Temperatur reguliren. Protektoren an Ellbogen und Schulter sowie ein Rückenschutz sind serienmässig. Der weitenregulierbare Kragen wird mit einem Magnetverschluss verschlossen.

In sechs Aussen- und einer Napoleontasche kann man seine Fracht unterbringen. Zusätzlich sind sowohl das Netzfutter wie das Thermofutter mit zwei Innentaschen versehen. Die Tourenjacke iXS Powells-ST ist in Damen- und Herrengrössen, in Standard-, Kurz- und Langgrössen erhältlich im Fachhandel in verschiedenen Farbkombinationen (schwarz-weiss, schwarz-rot-weiss, schwarz-fluo gelb, fluo gelb-schwarz)

für 279.95 Euro/CHF 369.-.