KTM: Cooper Webb-450er für jedermann

Motocross-Hobby-Asse dürfen sich ab sofort über eine edle Replica der 450er-Werks-KTM von US-Supercross-Champion Cooper Webb freuen. Auch die Serienversion bietet eine Reihe von Spezialteilen.

Die Supercross-WM beginnt am 4. Januar in Anaheim in Kalifornien. Titelverteidiger ist dann KTM-Werkspilot Cooper Webb (24), der 2019 in seinem Einstands-Jahr bei KTM USA gleich groß absahnen konnte. Webb wird somit auch in Anaheim mit der Startnummer 1 antreten.

Nicht zuletzt durch den SX-Titel von Cooper Webb wurde die KTM 450 SX-F Factory Edition des Teams Red Bull KTM Factory Racing zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Rennmotorrädern der jüngeren Geschichte. Mit dem Ziel entwickelt, vom Stand weg eine umwerfende Rennperformance zu liefern, bietet auch das Serienmodell der KTM 450 SX-F Factory Edition eine Reihe von speziellen Teilen, die auch für Hobby-Fahrer Vorteile bringen sollten. Neben den Factory-Editions von Jorge Prado, Tony Cairoli und Jeffrey Herlings hat KTM nun bereits die vierte edle Star-Replica im Programm.

Technisch hervorzuheben ist bei dem Bike ein Slip-on-Endschalldämpfer von Akrapovič, der das Maximum aus dem Motor herausholt und im Vergleich zur Standard-Version zahlreiche Vorteile bietet. Die KTM-Factory-Räder bieten Stabilität und Laufruhe, die speziellen vorderen Bremsscheibe ermöglichen ein spätes Anbremsen in die nächste Kurve.

Ein Bremsscheiben-Schutz vorn schützt die Premium-Komponenten vor eventuell herumfliegenden Steinen. Die Factory-Sitzbank von Selle Dalla Valle aus Italien bietet Vertrauen und Komfort. Das sogenannte Holeshot-System an der Gabel vorn ist identisch mit jenem, das auch vom Team Red Bull KTM Factory Racing verwendet wird, und garantiert blitzschnelle Starts.

Ein optisches Highlight der 450 SX-F Factory Edition ist auch die orange eloxierte Werks-Gabelbrücke, der orange lackierte Rahmen, ein Verbund-Motorschutz, ein oranges Kettenrad sowie der Kupplungsdeckel der Edelschmiede Hinson.

Zu guter Letzt sorgen aktuelle Red Bull-KTM-Factory-Racing-Grafiken der Saison 2020 dafür, dass die KTM 450 SX-F Factory Edition auf jeder Motocross- oder Supercross-Strecke aus der Masse heraussticht. Die Webb-Replica ist ab Ende Januar weltweit bei den autorisierten KTM-Händlern erhältlich.