Supercross-WM

Christian Craig: Dopingsperre verkürzt

Die Dopingsperre von Christian Craig von zwei Jahren wurde vom internationalen Sportgerichtshof in Lausanne verkürzt. Craig kann Anfang Januar an der Supercross-WM teilnehmen.

Am 10. März 2018 wurde Christian Craig, der 2017 als Ersatzfahrer für den verletzten Ken Roczen angeheuert wurde, für zwei Jahre wegen einer positiven Dopingprobe, die in Daytona getestet wurde, für die Dauer von zwei Jahren gesperrt. Ihm wurde die Einnahme des verbotenen Wirkstoffes Heptaminol vorgeworfen.

Folgerichtig hätte Craig mit dieser Sperre die Supercross-WM 2020 verpasst, die am 4.1.2020 in Anaheim (Kalifornien) beginnt.

Craig klagte beim CAS (Court of Arbitration) in Lausanne gegen diese Sperre und bekam in Teilen Recht. Im Ergebnis bestätigte der internationale Sportgerichtshof zwar das positive Ergebnis des Dopingtests und damit auch die Einnahme einer verbotenen Substanz, es verkürzte jedoch das Strafmaß auf Ende 2019.

Damit kann Craig an der Supercross-WM teilnehmen.