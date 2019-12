Produkte

Sie fährt: Bimota Tesi H2 im Video

Sie war eine der überraschendesten Neuheiten an der Motorradmesse Mailand: Die Bimota Tesi H2 mit dem Kompressormotor von Kawasaki. Nun können wir sie fahren sehen.

Inzwischen hat Kawasaki bestätigt, was SPEEDWEEK-Leser seit mehr als zwei Monaten wussten: Kawasaki hat Anteile an Bimota gekauft. Inzwischen ist bekannt, dass Kawasaki 49,9 % der Anteile an Bimota gekauft hat.

In Mailand war dann die Bimota Tesi H2 zu sehen, mit dem futuristischen Chassis der Bimota Tesi 3D, angetrieben vom aufgeladenen Motor der Kawasaki H2, mit dem 200 PS locker machbar sind. Das besondere am Tesi-Fahrwerk ist die Vorderradführung mit einer Zweiarmschwinge, die Lenkung ist in der Nabe untergebracht. und Nabenlenkung.

Nun überrascht Kawasaki mit der Ankündigung, dass dieses Motorrad schon ab kommenden Juni auf den Markt kommen soll. Ein ambitionierter Zeitplan. Immerhin fährt das Motorrad bereits, wie das Video zeigt.