CCM: 2019 vier Mal mehr Motorräder verkauft

Mit den Spitfire-Modellen startete CCM durch, wenn auch ausgehend von bescheidenem Niveau. Immerhin verkaufte der britische Kleinserienhersteller 1000 Motorräder, weitere 500 sind bestellt.

Die minimalistische Strassenmaschine Spitfire wurde 2017 präsentiert und wird mittlerweile in sechs Varianten angeboten. Zumindest in England haben etliche Motorradfahrer auf so etwas gewartet: Ein minimalistisches, unverkleidetes Einzylinder-Strassenmotorrad mit handgefertigtem Gitterrohrrahmen

Den Motor liefert SWM, es handelt sich um den vormaligen Husqvarna-Einzylinder mit 600 ccm, für den 55 PS und 58 Nm angegeben werden. Der grosse Aufreger neben dem spektakulär-puristischen Design sind Gewichte von um die 135 kg fahrfertig.

Das Kürzel CCM steht für Clews Competition Machines. Gründer Allan Clews begann 1971 mit der Fertigung von Viertakt-Geländemaschinen, zunächst mit eigenen Motoren, später mit Viertaktern von Rotax und Suzuki. Inzwischen ist Sohn Austin Clews CEO und Hauptaktionär des Familienunternehmens.

Der achtbare Erfolg wurde praktisch allein auf dem heimischen Markt erzielt, wo die Spitfire mit nationaler Homologation für die Strasse zugelassen ist. Eine EU-Strassenzulassung gibt es bislang nicht, dafür fehlt unter anderem das ABS und die Erfüllung von Euro 5.