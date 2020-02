Produkte

Royal Enfield: Bleiben Einzylinder im Programm?

Eicher Motors, Besitzer der indischen Marke Royal Enfield, hat sich in der EU die Modellbezeichnungen «Royal Enfield Flying Flea» und «Royal Enfield Roadster» schützen lassen.

Eine leichte Irritation löste es schon aus, als Enfield bekannt gab, dass man die Baureihe mit dem 500er Einzylindermotor einstellen werde (SPEEDWEEK berichtete). Nun hat sich Enfield die Modellbezeichnungen Flying Flea und Roadster schützen lassen.

Beide Modellbezeichnungen gab es so offiziell noch nie. Trotzdem gab es eine Enfield, die als Flying Flea, fliegender Floh, bezeichnet wurde: Es war der Spitzname der Royal Enfield WD/RE, die von 1943 bis `45 in grösseren Stückzahlen gebaut wurde.

Das 59 kg leichte Motorrad mit 125er Zweitaktmotor war inspiriert/kopiert von der DKW RT100 und wurde von den Fallschirminfanteristen der britischen Armee verwendet, indem die leichten Motorrädchen per Fallschirm abgeworfen oder in Seglern transportiert wurden, um dann als Transportmittel und Kuriermaschinen eingesetzt zu werden. Nach dem Krieg wurde bis 1953 eine zivile Version gebaut.

Was sagt uns das in der Gegenwart? Spekulation 1: Enfield wird zwar den 500er Einzylinder einstellen, aber der modernere 350er Motor soll offensichtlich in mindestens einem weiteren Modell Verwendung finden. Spekulation 2: Enfield rundet sein Modellprogramm nach unten ab und bringt Modelle mit 250 ccm auf den Markt, was auf dem Heimmarkt wie auch in weiteren Märkten Asiens Sinn machen würde.