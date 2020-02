Produkte

Honda erweitert die Civic Type R-Modellreihe

Honda bringt zwei neue Modellvarianten an den Start und baut damit die Civic Type R-Modellreihe aus.

Auf der Basis des umfangreich ausgestatteten Civic Type R GT und den Neuerungen für das Modelljahr 2020 entwickelten die Designer und Ingenieure von Honda die Modelle Limited Edition und Sports Line, die – je nach Version - Performance und Design noch mehr auf den Punkt bringen. Der 2020 Civic Type R ist ab Mai 2020 erhältlich.

Mit der Civic Type R Limited Edition bringt Honda die bislang extremste Version des Hochleistungs-Sportautos auf den Markt. Vom Konzept her setzt diese limitierte Auflage des Type R auf puristische Performarmance-Elemente, mit leichteren Komponenten, einem schlichter gestalteten Interieur, optimierter Fahrdynamik und einem geschärften Design. Die Markteinführung erfolgt im Sommer 2020.

Der Civic Type R Sport Line wurde für Kunden entwickelt, die sich ihren sportlichen Hatchback in noch schnittigerem Look wünschen. Als Sport Line bietet er einen tief montierten Heckspoiler, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein Interieur in schwarz – kombiniert mit der Performance, die jeden Civic Type R zu einem besonders sportlichen Fahrzeug macht. Der neue Civic Type R Sport Line ist ab Mai erhältlich.