Coronavirus: Motorradmesse Dortmund ohne Suzuki

Das Covid-19-Virus wirkt sich auch auf die Motorradmesse Dortmund aus. Suzuki wird dort am Wochenende nicht auftreten.

Nach reiflicher Überlegung und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die zunehmende Ausbreitung des COVID-19 Corona-Virus in Deutschland hat Suzuki die Teilnahme an der Motorradmesse in Dortmund vom kommenden Wochenende abgesagt.

«Dem erhöhten Risiko bei Veranstaltungen dieser Größenordnung möchten wir unsere Kunden, Vertragshändler, Mitarbeiter und weitere Beteiligte nicht aussetzen», meldet Suzuki. «Trotz intensiver Vorbereitung und großem persönlichen Einsatz aller Beteiligten bei der Planung und Vorbereitung dieser wichtigen Veranstaltung sind wir davon überzeugt, dass unsere Entscheidung mit Hinblick auf die Verantwortung, die wir gegenüber Kunden und allen an der Messeorganisation Beteiligten haben, aktuell der richtige Schritt ist», heißt es in einem Statement von Suzuki Deutschland. _________________________________