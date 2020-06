KTM Motohall-Gewinnspiel: KTM SX-E 5 winkt

Ein Besuch in der KTM Motohall lohnt sich bis Ende Juni gleich doppelt: Neben neuen Exponaten und dem KTM Fan Package gibt es ein Gewinnspiel mit einem Hauptpreis im Wert von 4999 Euro.

Seit 20. Mai ist die KTM Motohall in Mattighofen wieder geöffnet und erwartet die Besucher mit einem noch interessanteren und rasanteren Angebot: So begeistert die KTM 890 DUKE R 2020 als frischer, aufregender Neuzugang in KTMs Naked-Bike-Palette und ist nur eines der brandneuen Straßen-Motorräder 2020 im KTM Motohall-Aufgebot.

Absolutes Highlight: Die legendäre KTM 450 RALLY von FIM-Cross-Country-Rallies-Weltmeister Sam Sunderland. Neu in der Ausstellung sind auch die Original-Maschinen des deutschen WESS-Enduro-Weltmeisters Manuel Lettenbichler und des MX2-Weltmeisters Jorge Prado.

Einen Neuzugang gibt es auch in der Heroes-Ebene: Neben den 27 mutigsten und erfolgreichsten KTM-Fahrern können Besucher nun auch dem amerikanischen Supercross-Weltmeister Cooper Webb begegnen.

Großes Gewinnspiel-Highlight

Bis 30. Juni 2020 wird unter allen Besuchern der KTM Motohall (mit einem gültigen Eintrittsticket) ein KTM SX-E 5 Mini-Motocross-Bike mit Elektroantrieb im Wert von 4999 Euro verlost. Mitmachen lohnt sich, denn auch der zweite Platz hat es in sich: Ein KTM Motohall ORANGE E-EXPERIENCE Gutschein für drei Personen. Und auf dem dritten Platz winkt ein KTM Motohall Retro-Package aus dem KTM Motohall Shop. Die Teilnahme erfolgt direkt im Eingangsbereich in der KTM Motohall.

Für alle Besucher mit einem gültigen Eintrittsticket (ausgenommen sind Freitickets) gibt es zudem das KTM Fan Package gratis dazu. Pro Ticket gibt es nur ein KTM Fan Package und bei einem Familienticket bekommt jedes Familienmitglied ein solches. Ausgabe nur solange der Vorrat reicht.

Alle weiteren Informationen finden sich unter www.ktm-motohall.com.