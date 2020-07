Nicht zögern: Speer-Training in Anneau du Rhin

Spricht etwas dagegen, am kommenden Dienstag am Trackday in Anneau du Rhin zu fahren?

Für ganz kurzfristig entschlossene Hobby-Racer bietet Speer am kommenden Dienstag, 21. Juli, ein Training in Anneau du Rhin an. Die Bedingung werden optimal sein.

Die Wettervorhersage verspricht Sonne und mit bis zu 28° optimalen Grip. Wegen der geringen Teilnehmerzahl hat Veranstalter Speer Racing den Zeitplan auf zwei Gruppen umgestellt. Daraus ergeben sich pro Fahrer 3,5 Stunden Fahrzeit in Turns zu je 30 Minuten. Das dürfte, so denken wir, ausreichen, dass in der Nacht nach diesem Trainingstag jeder Teilnehmer in tiefen Schlummer versinkt.

Ausdrücklich willkommen sind bei Veranstalter Speer Racing spontane, kurzfristige Buchungen. Eventuelle Guthaben werden zu 100 % angerechnet.