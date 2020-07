Husqvarna: Erleuchtung für Endurofahrer

Wer Offroad-Abenteuer auch nach Einbruch der Dunkelheit erleben will, braucht Erleuchtung in Form einer leistungsstarken Illuminierung. Husqvarna bietet lichtstarke LED-Beleuchtung als Nachrüst-Teil.

Lichtstärke 1500 Lumen, Lichtfarbe 5500 Kelvin. Wer damit nichts anfangen kann: Eine konventionelle H4-Birne mit 60 W liefert etwa 800 Lumen. Lichtfarbe 5500 Kelvin bedeutet, das ein neutralweisses Licht abgegeben wird, bei dem Kontraste besser erkennbar sind als bei einem gelbweissen Licht.

Das Zubehörteil von Husqvarna mit fünf LED-Einheiten kann einfach in die originale Lampenmaske der Enduromodelle eingebaut werden. Änderungen am Kabelbaum sind nicht nötig. Der LED-Scheinwerfer kann mit dem Fernlichtschalter einfach ein- und ausgeschaltet werden. Das Husqvarna Werksteam, das die WESS Enduro-WM bestreitet, verwendet diesen Frontscheinwerfer im Renneinsatz.

Wer auf religiösem Wege nach spiritueller Erleuchtung sucht, nimmt nicht selten unsägliche Mühen und schmerzhafte Entbehrungen auf sich. Da sind die Preise, die Husqvarna vom Enduristen für die Erhellung des Trails in dunkler Nacht verlangt, vergleichsweise ein Schnäppchen: In Deutschland 265,29 Euro (bei reduziertem MwSt-Satz von 16 %), in Österreich 274,44 Euro, in der Schweiz 321,16 Franken.