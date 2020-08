Honda CBR600RR: Präsentation am 21. August

Awaken the Race: Honda will die 600er Klasse neu beleben und die 600er von Kawasaki und Yamaha herausfordern

Honda hat ein gut einminütiges Video veröffentlicht, das die neue CBR 600 RR zeigt. Die Grundkonstruktion bleibt, dafür wird es das volle Elektronikpaket geben.

Gerüchte wollten von einer Präsentation der Honda CBR600RR am 9. August anlässlich der japanischen Meisterschaft in Sugo wissen. Nun hat Honda die Vorstellung des neuen Supersportlers am 21. August bekannt gegeben.

Im Video ist zu erkennen, dass es sich beim Motor – keine Überraschung – weiterhin um einen Reihenvierzylinder handelt. Ebenso hält Honda bei diesem Modell am Schalldämpfer unter dem Sitzhöcker fest.

Die interessanteste Sequenz im Video ist jene, in der man kurz die TFT-Anzeige sieht. Der Rote Bereich beginnt bei 15.000/min, es gibt vier Anzeigen für aktivierte elektronische Fahrhilfen. P wie Power dürfte für Motorcharakteristik stehen, T wie Traction für Traktionskontrolle, EB wie Engine Brake für Motorbremskontrolle. Doch wofür steht W? Und was bedeutet der Schriftzug «Grip» im halb verdeckten Display? Wir werden es wissen, vielleicht schon am 21. August.