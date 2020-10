Video: 100 km/h mit Elektro-Tretroller

Ein Video aus Spanien zeigt den Fahrer eines Tretrollers, der ausserorts scheinbar mühelos mit dem 100 km/h schnellen Autoverkehr mithält. Erlaubt sind in Deutschland 20 km/h.

Jeder der es wissen will, weiss es längst: an Elektro-Zweirädern wie Elektrofahrrädern oder Elektro-Tretrollern ist in der Regel die Höchstgeschwindigkeit elektronisch begrenzt auf eine gesetzlich vorgegebene Limite. Mit Eingriffen in die Steuerungselektronik lässt siche die Beschränkung aufheben und mit weiteren Kniffen die Höchstgeschwindigkeit weiter steigern.

Kennen ältere Semester von den Mofas, nur dass heute primär elektronisch und nicht wie früher durch Metallbearbeitung der Fahrtwind im Gesicht verschärft wird. Wer geglaubt hat, nur für Natur und Umwelt sensibilisierte Menschen würden, getrieben von der Verantwortung für die Nachwelt, auf Elektromobilität umsteigen, muss erschüttert zur Kenntnis nehmen: Die sind auch nicht besser als einst die Mofa-Frisierer.