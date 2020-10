Pierer Mobility AG: Verstärkung der Präsenz in China

KTM baut die Zusammenarbeit mit CF Moto in China aus

Die Pierer Mobility AG verstärkt das Joint-Venture mit CF Moto in China, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. In der neu errichteten Fabrik in Hangzhou wird 2021 die neue Mittelklasse-Baureihe produziert.

Weil die Marktnachfrage in China und auch weltweit steigt, wird das Joint-Venture zwischen der Pierer Mobility AG (KTM, Husqvarna Motorcycles und GasGas) und dem langjährigen KTM-Partner CF Moto weiter verstärkt. Wie die Österreicher mitteilen, soll die neue Mittelklasse-Baureihe (750 ccm) in er neu errichteten Fabrik des chinesischen Joint-Ventures in Hangzhou produziert werden.

Der Startschuss für die Produktion soll Anfang 2021 fallen. Geplant ist, dass später auch weitere Modelle der 890-ccm-Baureihe sowie ausgewählte Offroad-Modelle im gleichen Werk produziert werden. Ziel ist es, die Marktanteile in China weiter auszubauen.

Auch in finanzieller Hinsicht rücken die Pierer Mobility AG und CF Moto näher zusammen, denn der chinesische Hersteller baut seine Anteile an der börsennotierten Pierer Mobility AG um rund 1 Prozent aus.

Die Übernahme der Anteile von der Pierer Konzerngesellschaft mbH und Organen der Pierer Konzern-Gruppe soll im Dezember abgeschlossen werden. Dann hält die CF Moto rund 2,05 Prozent an der Gesellschaft.