KTM 350 EXC-F als WESS Edition mit Luftgabel

Erstmals in Serie an einer Enduro: Luftgabel XACT von WP

KTM kündigt die 350 EXC-F als limitierte WESS-Edition an, abgeleitet von den Werksmaschinen der World Enduro Super Series. Erstmals rüstet eine Enduro mit Luftgabel aus.

Im Motocross ist die Luftgabel schon weit verbreitet, in Enduros wurde sie serienmässig bisher nicht eingesetzt. Luftgabeln mit einem Luftpolster anstelle einer Spiralfeder sind ca 1 kg leichter. Als Nachteil galt bisher ein unsensibles Ansprechverhalten auf kleinere Bodenunebenheiten, was im Enduroeinsatz störender ist als im Motocross.

Die limitierte WESS-Edition ist mit der XACT-Luftgabel von KTM-Hauslieferant WP bestückt, mit 48 mm Innenrohren ein mächtiges Bauteil. Für den Einsatz in der Enduro wurde sie speziell abgestimmt. Weitere Individualisierung der Abstimmung ist denkbar einfach mit dem Ventil für die Luftfeder an der Oberseite des linken und den Einstellrädchen für die Dämpfung oben am rechten Gabelholm.

Dazu ist die WESS-Edition mit weiteren Zutaten verfeinert. Felgen und Naben sind in Orange anodisiert, ein Kühlerventilator und Kühlerprotektoren sind angebaut, gefräste Gabelbrücken, ein Kunststoff-Motorschutz und ein rutschhemmender Sattel sind verbaut.

Die vordere Bremsscheibe ist schwimmend befestigt, die hintere hat keine Bohrungen oder Schlitze, was die Lebensdauer der Bremsbeläge bei schlammigen Bedingungen verlängert. Die WESS-Edition ist serienmässig mit dem Mapschalter ausgerüstet und ob dem spektakulären Design unverwechselbar.

Basis ist die KTM 350 ECX-F, die meistverkaufte Sportenduro von KTM. Die 350er gilt als Kompromiss zwischen dem flinken Handling einer 250er und der Drehmomentstärke einer 450er, den viele Fahrer als ideal erachten.

«Die KTM 350 EXC-F WESS bietet den Hardcore-Endurofans eine Maschine mit technischen Upgrades, dass sie weiter bringt, ob in Rennen oder beim Endurofahren», sagt Joachim Sauer, KTM Senior Product Manager Offroad. «Erstamals bauern wir mit der WP XACT eine Luftgabel in eine Enduro ein. WESS-Fans und Enduristen, die einen einmaligen Look und die klassenbeste Viertakt-Performance wollen, bekommen mit der KTM 350 EXC-F WESS eine Maschine, auf die wir bei KTM stolz sind.» Die KTM 350 EXC-F WESS ist ab Oktober erhältlich.