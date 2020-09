ROFGO Collection: Grandiose Rennwagen-Sammlung

​Der deutsche Unternehmer Roald Goethe und der britische Oldtimer-Spezialist Adrian Hamilton stehen hinter einer der fabelhaftesten Rennwagensammlungen der Welt. Ein neues Buch zeigt diesen Schatz.

Es gibt Rennwagen, die lassen einen einfach nicht mehr los. Beim Hamburger Roald Goethe waren das in den späten 60er Jahren die Sportwagen in auffallender puderblau-orangener Lackierung von Gulf Oil. Als Teenager schwor sich Goethe, eines Tages Rennwagen zu erwerben, die in den Farben von Gulf angetreten sind.

Knapp vier Jahrzehnte später war der erfolgreiche Unternehmer in der finanziellen Lage, seinen Jugendtraum umzusetzen: 2008 war der Ford GT40, Chassisnummer 1084, das Objekt seiner Begierde. Zusammen mit dem Engländer Adrian Hamilton, Sohn von Duncan Hamilton (Sieger von Le Mans 1953), begann Goethe systematisch, einige der wunderbarsten Rennwagen der Welt zu kaufen, die in Gulf-Farben um die Rennstrecken gewetzt sind. Mit Hilfe der Firma «Duncan Hamilton & Co.» konnten wahre Schätze auf vier Rädern erworben werden.

Daraus ist die ROFGO Collection entstanden, eine der fabelhaftesten thematischen Rennwagensammlungen der Welt, mit mehr als dreissig Fahrzeugen. Doug Nye, der vielleicht beste Historiker unter den Rennbuch-Autoren, hat der einzigartigen Sammlung einen würdigen Rahmen geschenkt.

Die Renner werden nach Dekaden präsentiert, von jedem Modell wird ausführlich die Geschichte erzählt, samt Wortmeldungen von Fahrern, die damals am Lenkrad sassen, samt Zitaten von Technikern und Mechanikern, welche die Autos entworfen und eingesetzt haben. Jedes Kapitel ist üppig bebildert, mit zeitgenössischen Fotos und Aufnahmen, wie die Wagen heute aussehen.



Sämtliche Renner sind fahrbereit und werden regelmässig bei Veranstaltungen mit historischen Rennern eingesetzt, in einem Sonderkapitel wird auf diese Aufgabe eingegangen. Dazu darf auch ein ausgiebiger Rennresultat-Teil der einzelnen Boliden nicht fehlen.



Was uns an diesem Buch besonders gefallen hat: Doug Nye versteht es, selbst zu berühmten Rennwagen wie dem Porsche 917 oder dem Ford GT40 immer wieder verblüffende Details ans Licht zu bringen. Die Leidenschaft der Sammler und die Racer-Mentalität des Autors verschmelzen zu einer wunderbaren Dokumentation.



Die behandelten Fahrzeuge lesen sich wie ein «Who ist Who?» des Rennwagenbaus (Schreibweise gemäss des Buchinhalts):



Die 1960er

Gulf-Mirage M1

Brabham-Repco BT25

Ford GT40

Howmet TX

Brabham-Cosworth BT26A

Mirage-BRM M2



Die 1970er

McLaren-Cosworth M14A

McLaren-Chevrolet M8D

Mirage-Ford M5

Porsche 917

Mercedes-Benz Transporter

McLaren-Cosworth M19A

Porsche 908/03

McLaren-Offenhauser M16B

McLaren-Chevrolet M20

McLaren-Cosworth M23

Gulf Mirage-Weslake M6

Gulf-Cosworth GR7

Porsche 911 Carrera RS 2.7

Tyrrell-Cosworth 007

Gulf-Cosworth GR8



Die 1980er und darüber hinaus

Ralt-Alfa Romeo RT3

Kremer-Porsche K8

McLaren F1 GTR Kurzheck

McLaren F1 GTR Langheck

Audi R8 LMP900

Aston Martin DRB9 «Clean»

Aston Martin DBR9 «Dirty Girl»

Courage-AER C65 LMP2

Lola-Aston Martin R16

Lamborghini Gallardo GT3

Aston Martin AMR-One

Aston Martin Vantage GT2

McLaren MP4/12C-GT3

Aston Martin Vantage GTE



Die ROFGO Collection spannt einen wunderbaren Bogen von ikonischen Rennautos der 60er Jahre bis zu heutigen Boliden. Roald Goethe hat seinen Jugendtraum umgesetzt – und wir alle können daran teilhaben.





Das Wichtigste in Kürze

Doug Nye: ROFGO Collection

Von Porter Press International, England

ISBN 978-1-907085-67-3

Text in englischer Sprache

Querformat 30 x 24 cm

304 Seiten

Mehr als 300 Fotos

Auf 900 Stück limitierte Auflage

Erhältlich für rund 100 Euro im Fachhandel oder direkt bei Porter Press