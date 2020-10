Classic Moments: Der Wandkalender für 2021

Der Classic Moments-Wandkalender 2021 im Format 50 x 52 cm erinnert mit 13 schwarz-weiß-Motiven an die große Zeit des Motorrad Grand Prix-Sports in den Jahren zwischen 1960 und 1979.

Der neue Classic Moments-Wandkalender mit dreizehn schwarz-weiß-Motiven aus der großen Zeit des Motorrad-Grand Prix-Sports mit Giacomo Agostini (MV Agusta), Dieter Braun (Yamaha), Mike Hailwood (MV Agusta), Fritz Scheidegger (BMW-Seitenwagen), Yamaha-Werksteam und weiteren Idolen aus der Motorsport-Geschichte ist erschienen und ab sofort lieferbar.

Der Classic Moments-Wandkalender 2021 ist weltweit auf 2000 nummerierte Exemplare limitiert und kostet jeweils 29,- Euro plus 6,- Euro Versandkosten in Deutschland.



Der Kalender ist erhältlich bei:



Michael Sonnick – Motorsport-Bücher

Dieselweg 5

67117 Limburgerhof



Telefon : 06236 – 8942 (von 18 Uhr bis 20 Uhr)

oder per E-Mail: MSonnick@web.de