Ducati: 2021er Modellneuheiten an jedem Mittwoch

Alle Motorradmessen sind abgesagt. Ducati sucht nach neuen Wegen und wird die 2021er Modellneuheiten an fünf Daten jeweils am Mittwoch um 19.00 Uhr online präsentieren. Am 4. November geht’s los.

Auf der Ducati-Homepage werden jeweils am Mittwoch, 4. November, 11. November, 18. November, 25. November und 2. Dezember um 19:00 Uhr in sieben Sprachen (darunter auch deutsch) die 2021er Modellneuheiten häppchenweise vorgestellt.

Am ersten Datum, dem 4. November, wird die Ducati Panigale V4 präsentiert. Von diesen Modell hat uns Ducati schon erste Informationen zum Motor und zum Radar-basierten Abstands-Tempomaten gegönnt. Nun werden wir nach der virtuellen Präsentation vom kommenden Mittwoch hoffentlich alles erfahren zu dieser Reisemaschine mit V4-Motor.