Ex-Norton-Boss Garner: Macht er nun Privatkonkurs?

Im Juni wurde Stuart Garner, ex-Besitzer von Norton, vom Pensionskassen-Ombudsmann zur Rückzahlung von 14 Mio. £ verpflichtet. Ein Gericht hat nun Garners Beschwerde gegen dieses Urteil abgelehnt.

Es ist nur ein weiteres Kapitel in einer schlimmen Geschichte, die 2008 oder noch früher begann. Damals kaufte der gelernte Wildhüter und Besitzer eine Feuerwerksfirma Stuart Garner die Motorradmarke Norton samt allen Plänen und Prototypen, um die einst glorreiche Motorradmarke wieder auferstehen zu lassen. Heute ist erwiesen, dass dieser Kauf mit Geld abgewickelt wurde, das teilweise aus einem Steuerbetrug in Zusammenhang mit nicht existierenden Pensionskassen stammte.

Als Norton in finanzielle Nöte geriet, entdeckte Garner die Möglichkeiten, welche Pensionskassenfonds bieten: Er missbrauchte diese Einrichtung als vorübergehende Lösung seiner Liquiditätsprobleme. In England kann jeder Arbeitnehmer selber wählen, in welche Pensionskasse er einzahlen will. Und jedermann kann unter Einhaltung von einschlägigen Gesetzen Pensionskassenfonds anbieten.

Das tat nun Garner mit drei Fonds, die er Dominator 2012, Commando 2012 und Donington MC nannte. Der Verkauf der Fondsanteile oblag Simon Golfer. Dieser wurde schon 2018 wegen Betrugs in Zusammenhang mit dem Verkauf von Pensionskassenfonds zu 12 Monaten Haft bedingt verurteilt.

Garner beteuert seine Unschuld oder Ahnungslosigkeit in beiden Fällen. Er hätte von der kriminellen Herkunft des Geldes und auch von den betrügerischen Machenschaften beim Verkauf der Fondsanteile nichts gewusst und sei in beiden Fällen ein Opfer von Betrügern.

Ahnungslose Sparer zahlten in die drei Pensionskassenfonds insgesamt 14 Mio £ ein. Dieses Geld muss gemäss btitischem Pensionskassengesetz sicher angelegt werden. Garner steckte die gesamten Einlagen in Norton, deren Besitzer und CEO er war. Am 29. Januar 2020 war Norton bankrott. Damit waren auch die Fondseinlagen weg, verbrannt in einer nie rentablen Firma.

Im Juni 2020 verurteilte die britische Pensionskassenaufsicht (genannt Ombudsmann) Garner zur Rückzahlung von 14 Mio. £ in die Fonds-Einzahler. Garners gerichtliche Beschwerde gegen dieses Urteil wurde nun kur vor Weihnacht abgewiesen.

Der Insolvenzverwalter verkaufte Norton für 16 Mio. £ an den indischen Motorradhersteller TVS. Der hat Norton inzwischen in neue Gebäude nach Solihull bei Birmingham/England verlegt und arbeitet daran, die Produktion wieder aufzunehmen.

Theoretisch würden die 16 Mio. £ von TVS ja ausreichen, damit Garner die betrogenen Kleininvestoren seiner Pensionskassenfonds doch noch auszahlen kann. In der Praxis sind die 16 Mio. £ wohl bereits ausgegeben, um andere Gläubigerforderungen zu begleichen. In der Gläubigerhierarchie stehen die Investoren – und dazu gehören auch Investoren in Pensionkassenfonds – an letzter Stelle.

Dass Garner selbst die 14 Mio. zurückzahlen wird – dazu wurde er von der britischen Pensionkassenaufsicht verurteilt – ist aussichtslos. Das Verfahren eines Privatkonkurses läuft bereits. Es ist leider gut möglich, dass Garners Gläubiger – darunter die Kleinsparer des Pensionskassenfunds – mit wertlosen Schuldscheinen abgespeist werden, während Garner, obwohl offiziell verarmt, weiterhin ein luxuriöses Lebens führt.

