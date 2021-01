Echt? Bajaj wertvollster Motorradhersteller der Welt

Definetely male: In Indien dürfen Motorradfahrer noch echte Kerle sein

Mit einem Börsenwert von 13,6 Milliarden Dollar ist der indische Motorradhersteller Bajaj Auto die derzeit weltweit wertvollste Motorradmarke. Weitere Investitionen sind geplant.

Der Börsenwert, englisch market capitalisation, steht für den rechnerischen Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Aktien. Dieser beträgt für Bajaj 13.600.000.000 $. In Worten: 13,6 Milliarden US-Dollar.

Bajaj besitzt 48 % der KTM AG und baut unter anderen die Duke-Modelle von KTM mit 125, 200 und 390 ccm. Mit der eigenen Marke Bajaj, den gleichnamigen Kleinwagen und der Rollermarke Chetak ist Bajaj in 70 Ländern präsent.

Bajaj produziert in drei Fabriken im Tiefland Indiens rund 6,5 Mio Jahrzeuge pro Jahr. Kürzlich kündigte Bajaj den Bau einer vierten Fabrik mit einem Investitionsvolumen von 89 Mio britischen Pfund an. In dieser Produktionsstätte sollen Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und später auch Triumph gebaut werden.