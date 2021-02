Red Bull World of Racing: Ausstellung in Sinsheim 23.02.2021 - 17:05 Von Otto Zuber

Produkte © Technik Museum Sinsheim Ab 26. März gibt es die Sonderausstellung «Red Bull World of Racing» zu entdecken

Das Technik Museum Sinsheim zeigt ab 26. März die Sonderausstellung «Red Bull World of Racing», in der die Besucher in die spannende Motorsport-Welt von Red Bull eintauchen können.