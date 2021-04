Schweizer Motorradmesse: Bern statt Zürich

Der Verband der Schweizer Motorradimporteure und die Bernexpo Groupe haben einen Vertrag für eine neue Motorradmesse unterzeichnet, die Anfangs 2022 in bern stattfinden soll.

Am 7. April haben der Branchenverband Motosuisse und die Bernexpo Groupe den Vertrag unterzeichnet und damit das Ende der Motorradmesse Swiss-Moto in Zürich besiegelt. Der Startschuss in die nächste Schweizer Motorradsaison wird damit ab 2022 jährlich im Februar/März in Bern stattfinden.

Im Verband Motosuisse herrscht darob Aufbruchstimmung. Mit Bern als Standort für eine neue Leitveranstaltung der Motorrad- und Rollerbranche ist ein Veranstaltungsort mit zentraler Lage, guter Verkehrsanbindung, weitläufigem Freigelände und grosszügiger Parkplatzsituation gesichert. Ab 2024 wird zusätzlich auch die neue Festhalle in Bern als moderne Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Jörg Bucher, Präsident des Verbandes Motosuisse, ist hocherfreut, dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. «Zusammen mit der Bernexpo Groupe ist die gesamte Motorrad- und Rollerbranche sehr motiviert, einen Aufbruch in die Zukunft moderner, live ausgetragener Motorradevents zu starten.»

Die neue Leitmesse der Schweizer Motorradszene soll sich an ein breites Publikum richten, von Jung- und Neulenkern bis zu hartgesottenen Freaks und Fans. Die Veranstaltung soll künftig nicht nur mit dem klassischen Ausstellungsbereich für Motorräder und Roller, Zubehör und Bekleidung, sondern auch mit Festivalcharakter und einem breiten Rahmenprogramm inklusive Spektakel und Demonstrationen punkten. So wird die Veranstaltung auch für jüngere Zielgruppen zum attraktiven Treffpunkt zum Entdecken von Neuheiten und Fachwissen. Der Nachfrage nach ökologischer Technologie und dem Trend zur Elektromobilität soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

In Zeiten von Corona ist die Vertragsunterzeichnung mit dem Verband Motosuisse für den Messeplatz Bern ein starkes Zeichen. Tom Winter, CEO der Bernexpo AG: «Wir sind zuversichtlich, dass die Menschen sich unbedingt wieder live begegnen wollen. Daher freuen wir uns, ab 2022 die Gastgeber für die Motorrad- und Rollerbegeisterten zu sein. Neben der Präsentation von Innovationen und Produktneuheiten ist uns auch wichtig, mit der neuen Plattform in Bern der Treffpunkt für alle Interessierten zu sein. Die Motorrad- und Roller-Saison wird ab 2022 jeweils mit einem Highlight in Bern eröffnet.»

Das Bernexpo-Gelände ist eines der grössten Messegelände der Schweiz: Acht Messehallen in zwei Gebäudekomplexen vereinen rund 40 000 m2 Veranstaltungsfläche sowie 100 000 m2 Freigelände. Die Bernexpo AG beschäftigt rund 130 Mitarbeiter. Mit einer Bruttowertschöpfung von rund 260 Mio. Franken ist sie ein wichtiger Wirtschaftsmotor für die Stadt und die Region Bern, mit Ausstrahlung in die ganze Schweiz.