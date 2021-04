Aprilia Tuono V4: Zwei Modelle, zwei Welten

Neu auf 2021 an beiden Versionen: Mächtige Unterzugschwinge, neue Auspuffanlage

Aprilia hat die zwei Versionen der Tuono V4 stärker differenziert: Die Tuono V4 bietet mehr Fahrkomfort für die Strasse, die V4 Factory ist so kompromisslos sportlich wie bisher.

Neu positioniert präsentiert sie Tuono V4 dank geänderter Ergonomie. Mit höherem Lenker und höherer Scheibe zeigt sich die Tuono V4 Modell 2021 deutlich komfortabler. Auf längeren, sportlich ausgelegten Touren genießt der Fahrer eine bequemere Sitzposition und mehr Windschutz. Auch der Beifahrer kann sich mit einer größeren und bequemeren Sitzfläche sowie tiefer positionierten hinteren Rasten über ein Plus an Komfort freuen. Passend für längere Touren gibt es als Aprilia Original-Zubehör ein dazu ein passendes Packtaschen-Set.

Puristen müssen sich nun nicht aufgeschreckt auf dem Gebrauchtmarkt eine letztjährige Tuono V4 besorgen: Die Aprilia Tuono V4 Factory präsentiert sich so komrpomisslos sportlich wie eh und je. Mit aggressivem Styling, aktiver Sitzposition und Superbike-Technologie, von Aprilia Racing für die Rennstrecke entwickelt, ist die Tuono V4 Factory die Hyper-Naked der Sportfahrer. Serienmäßig ist die Factory-Version mit semiaktivem Öhlins Highend-Fahrwerk Smart EC 2.0 ausgestattet.

Das innovative, funktionelle Designkonzept der doppelwandigen Verkleidung, das Aprilia erstmals bei der RS 660 vorgestellt hat, optimiert 2021 auch die Aerodynamik sowie die Thermik beider Tuono V4-Modelle. Typisch Aprilia die Frontpartie, jetzt mit Kurvenlichtfunktion im neuen dreiteiligen LED-Scheinwerfer-Ensemble. Der Tank und die Sitzbank wurden ergonomisch optimiert.

Iintuitiver zu bedienen sollen die neuen Griffarmaturen der Tuono V4 sein. Mehr Informationen liefert das größere TFT-Farbdisplay. Das Motormanagement, die Drosselklappensteuerung sowie die erweiterten Funktionen der Fahrassistenzsysteme des aPRC – Aprilia Performance Ride Control – werden 2021 von einer Marelli 11MP ECU mit mehr Rechnerleistung und neuer 6-Achsen-IMU feiner und präziser gesteuert. Neu ist zudem die Möglichkeit, das Motorbremsmoment elektronisch einzustellen.

Entsprechend dem Fahrstil und den Straßenbedingungen bietet das Multi-Mapping dazu jetzt sechs Kennfelder. Drei Modi für die Straße, davon ist ein Kennfeld individuell einstellbar. Drei Modi für die Rennstrecke, von denen zwei individuell personalisiert werden können. Die einzelnen Parameter des Systems wie Traction Control, Wheelie Control, Motorbremsmoment und Kurven-ABS werden je nach gewähltem Modus automatisch aufeinander abgestimmt.

Das Fahrwerk der Tuono V4, im Segment der Hyper-Naked-Bikes schon immer eine Referenz, erhielt eine neue, um 30% stabilere und 600 Gramm leichtere Aluminiumschwinge mit mächtigem Unterzug.

Der V4-Motor mit 65° Zylinderwinkel bleibt auf den 2021er Jahrgang im wesentlichen unverändert. Zur Erfüllung von Euro 5 ist eine neue Schalldämpferanlage verbaut. Damit ist gesagt, dass die neueste Motorversion des Sportmotorrads RSV4 mit 1199 ccm (noch) nicht in die Tuono-Modelle übernommen wird. Mit 175 PS bei 11.000Min und 121 Nm bei 9000/min aus 1077 ccm wird trotzdem keine Langeweile aufkommen.

Die Aprilia Tuono V4 ist in Grau/Schwarz und Weiss/Schwarz für 17.490 Euro erhältlich, die Aprilia Tuono V4 Fractory in Schwarz/Rot kostet 20.990 Euro. Beide Versionen sind jetzt lieferbar. In der Schweiz lauten die Preisangaben CHF 18.395.- und CHF 20.995.-.