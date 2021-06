Troy Bayliss: Sonderausstellung im Ducati-Museum

Troy Bayliss: Mit einem Vierfach-Überholmanöver verewigte er sich am 21. Mai 2000 in den Motorrad-Geschichtsbüchern

Die Motorräder der Superbike-Legende Troy Bayliss sind zu sehen an einer Sonderschau des Ducati-Museums in Bologna

20 Jahre ist es her, seit Troy Bayliss auf Ducati erstmals die Superbike-WM gewann. Ducati widmet ihm im Firmenmuseum die Sonderausstellung «Troy Story: The Legend of a Champion»

Das Ducati-Museum am Firmensitz in Bologna ist seit dem 21. Mai an Freitagen, Samstagen und Sonntagen wieder geöffnet. Nun wird dem australischen Rennfahrer, der mit Ducati drei Superbike-Titel gewann, die temporäre Sonderausstellung «Troy Story: The Legend of a Champion» gewidmet.

Dieser 21. Mai ist ein besonderes Datum in der Laufbahn von Troy Bayliss. Der damals noch weitgehend unbekannte Australier rutschte nur darum ins Ducati-Werksteam, weil sich Titelverteidiger Carl Fogarty bei einem Sturz in Phillip Island so schwer verletzte, dass er seine Karriere beenden musste.

Bayliss wirbelte die Hierarchie der Superbike-WM gehörig durcheinander und belegte Ende 2000 den sechsten Schlussrang, obwohl er die ersten vier Rennen verpasst hatte. Am 21. Mai 2000 schockte Bayliss die etablierten Werkspiloten, als er in Monza am Ende der Zielgeraden vier Fahrer auf einen Streich ausbremste und die Führung übernahm. Dieses epochale Manöver gelang Bayliss, der erstmals im Sattel der Werks-Ducati sass und auf der für ihn unbekannten Strecke von Monza am 21. Mai 2000. Im Jahr darauf dann die Bestätigung mit dem ersten WM-Titel auf der Werks-Ducati, dem 2006 und 2008 zwei weitere folgten.

An der Sonderausstellung im Ducati-Museum werden die Motorräder gezeigt, mit denen Bayliss seine Erfolge errang, allen voran die Ducati 996 Werksmaschine, mit der ihm das epochale Vierfach-Überholmanöver gelang.

Die Sonderschau «Troy Story: The Legend of a Champion» ist noch bis am 19. September 2021 im Ducati-Museum am Firmensitz in Bologna zu sehen und soll auch in die Online-Tour des Museums integriert werden. Achtung: Vom 1. bis 4. Juli werden die Motorräder nach Modena gebracht, um sie am Motor Valley Fest zu zeigen. Ducati erweist mit dieser Ausstellung Troy Bayliss die Ehre und wünscht ihm gute Genesung nach seinem schweren Fahrradunfall vom 14. Mai.