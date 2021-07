Ténéré Spirit Camp: Mit Yamaha zu Touratech

Am Ténéré Spirit Camp 2021 wird nicht nur von vergangenen Abenteuern erzählt, es wird auch aktiv gefahren

Die Yamaha 700 Ténéré hat die Abenteuer-Reiseszene innerhalb der Motorradwelt neu belebt. Nun hat Yamaha den Marketingbereich Ténéré Spirit geschaffen und lädt ein zum Treffen der Ténéré-Fahrer.

Die Ténéré ist eine Wüstengegend in der Sahara im Norden des Staates Niger. In der Motorradwelt steht dieser Begriff seit 1983 für ein Geländemotorrad von Yamaha, für Motorrabenteuer, große Reisen in ferne Länder, aber auch für Rallye-Geschichte und vieles mehr.

Seit der Vorstellung der Yamaha 700 Ténéré Ende 2018 findet die Faszination Ténéré zahlreiche neue Liebhaber und zusammen mit altgedienten Ténéré-Fans wächst die Community stetig.

Yamaha hat den Geschäftsbereich Ténéré Spirit geschaffen für alle Aktivitäten rund um die Ténéré-Modelle. Dass dabei Reisen und Abenteuer ein wichtiger Teil sind, zeigt schon das Logo mit dem berühmten „Arbre du Ténéré“ (Baum der Ténéré), einer Schirmakazie mitten in dieser Wüste. Diesen gibt es zwar nicht mehr, er wurde 1973 von einem Lastwagen umgefahren.

Eine erste Aktivität ist das Ténéré Spirit Camp 2021. Ein Event für alle Ténéré- und XT Fahrer, ob jung ob alt, ob 1983er Ténéré, Super Ténéré, die neueste Rally Edition oder eines der XT-Modelle, alle sind herzlich willkommen.

Das lockere Miteinander steht im Vordergrund, der entspannte Austausch zwischen Weltreisenden oder Wochenendfahrern. Dazu kleinere Vorträge und Fachgespräche entspannt in einem Camp Charakter zwischen Ténéré Ikonen, Paris-Dakar Maschinen und Kaltgetränk. Tagsüber werden den Camp-Teilnehmern unterschiedliche Fahraktivitäten geboten, von Straßentouren bis Offroad-Schnuppern.

Das Ténéré Spirit Camp 2021 findet zusammen mit dem Touratech Active Adventure in Niedereschach (bei Villingen Schwenningen im Schwarzwald) statt. Alle Teilnehmer erhalten eine Ténéré Spirit Camp Package mit exklusivem Inhalt. Das alles für eine Teilnahmegebühr von 25 Euro pro Person.