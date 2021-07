MotoMondo: Neuer Importeur für Morini

Ende September wird die neue Reise-Enduro Morini X-Cape 649 erwartet. Rechtzeitig wird vorher der Import für Deutschland und Österreich geregelt.

Der italienische Kleinserienhersteller Moto Morini hat einen Zusammearbeitsvertrag mit der französischen Firma SIMA und der niederländischen MondoMoto abgeschlossen. MotoMondo wird die Motorräder von Morini ab dem 1. August in Deutschland und Österreich, aber auch in den Benelux-Ländern, in England und Irland importieren und vertreiben. SIMA ist für den französischen Markt zuständig.

Morini baut eine Modellreihe mit dem eigenen V2-Motor mit 1200 ccm. Neu ist eine Baureihe mit 650 ccm Hubraum geplant. Als erstes Modell dieser Baureihe kommt, wie SPEEDWEEK-Leser wissen, Ende September die X-Cape 649 auf den Markt. Als Antrieb dient der Motor der Kawasaki Versis 650, gefertigt in Lizenz in Asien. Als nächstes Modell dieser Baureihe ist die 6 ½ (Seiemezzo) geplant, ein Naked Bike mit der gleichen Motorisierung.

Moto Morini wurde 1937 von Mario Mazzetti und Alfonso Morini in Bologna gegründet. Die Firma wurde mehrmals weiterverkauft, war zwischenzeitlich im Besitz von Cagiva und Ducati und baute von 1987 bis 2005 keine eigenen Motoren mehr. Der Firmensitz befindet sich heute in Trivolzio bei Mailand, Moto Morini ist im Besitz der chinesischen Zhongneng Vehicle Group. Die Jahresproduktion dürfte derzeit bei etwa 1200 Stück liegen.