Triumph verpasst der Speed Triple eine Verkleidung

Mit einem Videoschnippsel lässt uns Triumph wissen, dass an einer Speed Triple 1200 RR mit Verkleidung gearbeitet wird.

Im Video von 48 Sekunden, das so gut wie gar nichts zeigt, ist kurz der Namenszug RR 1200 und die Silhouette eines verkleideten Sportmotorrads zu sehen. Am meisten sieht man noch auf dem Standbild am Anfang des Videos, wobei auch hier nicht klar wird, ob an einer Vollverkleidung oder an einer Teilverschalung gearbeitet wird.

Sollte Triumph bei der Entwicklung dieses Motorrads auf ein bestehendes Modell zurückgreifen, so bietet sich die Speed Triple 1200 RS an: Ein Naked Bike, seit Anfangs 2021 auf dem Markt, angetrieben von einem Dreizylinder-Reihenmotor mit 178 PS aus 1160 ccm. Diese RS-Version basiert auf einem leichteren Aluchassis und ist bestückt mit semiaktiven Federelementen von Öhlins.

Die Triumph Speed Triple 1200 RS verschaffte sich auf der Rennstrecke Respekt mit ihren Fahrleistungen. Da kam wohl bei Triumph der Gedanke auf, aus dem Power-Naked Bike ein Superbike zu bauen.