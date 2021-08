Motorradmesse Mailand: Endlich ein gescheiter Name

Die Motorradmesse Mailand hat sich umbenannt in International Two Wheels Exhibition - doch im neu kreierten Logo steht immer noch EICMA

Die grösste Motorradmesse Europas, abgehalten alljährlich im Herbst, nannte sich bislang EICMA - ein Insiderwitz, den niemand verstand. Neu nennt sich diese Messe International Two Wheels Exhibition.

EICMA ist oder war die Abkürzung von «Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori». Da diese Messe international ausgerichtet ist erfolgt nun, zu 78. Auflage im kommenden November, der Logo- und Namenswechsel auf «International Two Wheels Exhibition». Da weiss man anhand des Namens endlich, was stattfindet – eine internationale Zweirad-Ausstellung.

Richtig durchgezogen haben sie es dann im neuen Logo trotzdem nicht, da ist immer noch EICMA zu lesen, nur passt die Abkürzung dann nicht zum weiteren Schriftzug. Aber davon versteht der simpel gestrickte SPEEDWEEK-Autor wohl nichts, wie ihm klar wurde, als er den erklärenden Kommentar zum Logo las, den wir dem Leser nicht vorenthalten wollen.

Wir zitieren, übersetzt aus dem Englischen: «Das neue Logo zeigt mutig, dass die Messe immer noch voller Kraft ist. Die rote Farbe zeigt die zentrale Bedeutung der Leidenschaft für diesen Sektor. Die visuellen Elemente - der Kreis und die Gabel – sind neu interpretiert. Der Kreis symbolisiert das Rad, aber auch die bereiste Welt. Die Gabel, die den Kreis hält und kontrolliert, ist ein Tribut an den Sektor und die ganze Industrie, die Komponenten, die Teile und das Zubehör; doch ebenso wird sie zum Flügel, was dem Logo neue Leichtigkeit und Dynamik verleiht.» Da wäre ihr Autor ohne diesen erhellenden Kommentar wohl nie draufgekommen.

Die ansonsten jährlich stattfindende Messe musste vergangenes Jahr wegen Corona abgesagt werden, nun soll sich 2021 während der Messetage in Mailand alles um die lustvolle Fortbewegung auf zwei Rädern drehen. The International Two Wheels Exhibition auf dem Messegelände von Mailand findet von 23. bis 28. November 2021 statt.