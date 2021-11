Norton: Neue Fabrik, mehr Angestellte

Eineinhalb Jahre nach der Übernahme der Marke Norton durch den indischen Hersteller TVS präsentiert Norton offiziell die neue Produktionsstätte in Solihull (Mittelengland). Die Inder meinen es ernst.

In einer ersten Phase hatte sich Norton in ein Gebäude in Solihull (südlich von Birmingham/Mittelengland) eingemietet und die mit der Marke übernommenen Produktionsanlagen, Werkzeuge und Ersatzteile von Donington Park an den neuen Standort verlegt, was ohne die Erschwernisse durch die Coronakrise schneller und reibungsloser möglich gewesen wäre.

Nun präsentiert Norton offiziell die neu eingerichtete Fabrik, ebenfalls in Solihull. Auf einer Fläche von knapp 6.800 Quadratmetern können bei voller Auslastung 8000 Motorräder pro Jahr gebaut werden. TVS will Norton demnach als exklusive Marke und nicht als Massenprodukt positionieren.

Im neuen Gebäude ist alles untergebracht, was es braucht: Produktion, Prüfstände, Entwicklungsabteilung, Administration und auch ein Ausstellungsraum. Mit dem Kauf von Norton übernahm TVS 55 Angestellte, mittlerweile arbeiten bei Norton 142 Angestellte, Tendenz stetig steigend.