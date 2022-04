Rennstrecken-Training mit Biaggi, Savadori, Iannone

Sofort anmelden: Bei der Aprilia Pro Experience am 8. Mai in Misano kann eine limitierte Anzahl Fahrer mit Biaggi, Savadori und Iannone trainieren. Auch dabei: Aleix Espargaro und Maverick Vinales.

Eine einmalige Gelegenheit, auf der Rennstrecke von Misano von den Aprilia Legenden Max Biaggi, Lorenzo Savadori und Andrea Iannone die Geheimnisse des schnellen Fahrens zu lernen, gibt es im Anschluss an die Veranstaltung Aprilia All Stars am 8. Mai in Misano. Ebenfalls auf der Rennstrecke dabei: Die MotoGP-Rennfahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales.

Achtung: Für dieses exklusive Training namens Aprilia Pro Experience sind die Plätze beschränkt. Wer dabei sein will, sollte sich sofort anmelden, sobald der Link auf Aprilia.com freigeschaltet ist. Am Tag vor diesem Training, am 7. Mai, findet gleichenorts die Aprilia-Party Aprilia All Stars statt.

Jeder der Instruktoren wird mit nur vier Teilnehmern auf der Strecke fahren und in der Box deren Performance analysieren. Gefahren wird in sechs Turns zu 20 Minuten, mit zur Verfügung gestellten Aprilia RSV4 Factory, die mit einer Onboard-Videokamera ausgerüstet sind. Zum Paket gehören ein Mittagslunch und eine Fotosession.