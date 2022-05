Mit Yamaha auf die legendäre Piste Spa Francorchamps

Am Donnerstag, 30. Juni, und Freitag, 1. Juli, veranstaltet Yamaha Motor Europe, Zone Benelux und Yamaha Motor Deutschland die Yamaha Track Days auf der Rennstrecke von Spa-Francorchamps.

Die Rennstrecke von Spa Francorchamps ist legendär! Nun haben Yamaha-Fahrer die einzigartige Gelegenheit, an den Yamaha Track Days diese berühmte Rennstrecke zu befahren. In Zusammenarbeit mit DG Sport veranstaltet Yamaha Motor Europe am Donnerstag, 30. Juni, und Freitag, 1. Juli zwei Rennstreckentage auf der belgischen Berg-und-Tal-Bahn. Ein Doppeltermin, der ausschließlich für Yamaha-Fahrer reserviert ist!

Die Yamaha Track Days bestehen aus mehreren Fahrsitzungen. Am Donnerstagabend wird für gute Stimmung gesorgt, da auf der Rennstrecke eine Burger Party mit Live-Konzert stattfinden wird.

Auf der Strecke werden die Fahrer in vier Gruppen eingeteilt, abhängig vom Erfahrungsniveau: Amateur, Schnell, Sehr schnell und Experte. So kann jeder die "schönste Rennstrecke der Welt" unter den besten Bedingungen und in Gesellschaft von Teilnehmern desselben Niveaus genießen.

Es werden einige berühmte Yamaha-Fahrer auf der Strecke sein, wie der aktuelle Supersport-Champion Dominique Aegerter und sein aktueller Teamkollege bei Ten Kate Racing Leonardo Taccini. Der Grenzwert für die Lautstärke, sowohl statisch als auch dynamisch, ist auf 100 dB festgelegt.