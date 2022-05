Moto Morini X-Cape 649: Jetzt zum Einführungspreis

Die italienische Motorrad-Manufaktur Moto Morini baut eine Reise-Enduro mit dem 650er Motor von Kawasaki. Mit einem Einführungspreis von 7599 Euro Euro muss Exklusivität nicht teuer sein.

Die Aussage, der Motor stamme von Kawasaki, ist jedoch nicht ganz präzise. Es handelt sich um den Motor, den Kawasaki für die Versys 650 konstruiert hat. Gebaut werden die Motoren, die in die Moto Morini X-Cape 649 eingebaut werden, nicht von Kawasaki selber, sondern in einem Motorenwerk in Fernost.

Mit 60 PS bei 8250/min und 56 Nm bei 7000/min ist die Moto Morini X-Cape 649 passend motorisiert für die Mittelklasse. Eine A2-Version ist lieferbar.

Das Fahrwerk besteht aus einem Gitterrohrrahmen mit Zentralfederbein, einer USD-Gabel von Marzocchi und Speichenräder in 18 und 17 Zoll. Die Sitzhöhe beträgt moderate 845 mm. Reise- und Geländezubehör wie Alukoffer, Motorschutz und Handprotektoren sind erhältlich.

Mit einem Einführungspreis von 7599 Euro ist die in Kleinserie hergestellte, von einem bewährten Motor angetriebene Moto Morini X-Cape 649 eine überlegenswerte Alternative.