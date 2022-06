Kawasaki Elektrode: Elektro-Laufrad für Kinder

Das erste Elektro-Motorrad von Kawasaki ist ein Laufrad für Kinder namens Elektrode. Nur ein Anfang. Bis 2025 will Kawasaki zehn Modelle mit Elektro- oder Hybridantrieb auf den Markt bringen.

Das Laufrad ist gemäss Kawasaki geeignet für Kinder ab drei Jahren. Das Chassis besteht aus Aluminium und enthält den Lithium-Ionen-Akku, der mehr als 150 Minuten Fahrzeit ermöglichen soll. Ein bürstenloser Motor mit 250 W Leistung ist im Hinterrad untergebracht. Drei Power-Modi können angewählt werden, auf das Nachwuchsfahrer zu Beginn nicht überfordert sind. Die Leistung wird per Drehgriff abgerufen.

Das Fahrwerk ist ungefedert, die Gussräder messen 16 Zoll im Durchmesser und sind mit Stollenreifen besohlt. Das Vorderrad ist ungebremst, das Hinterrad wird mit einer mechanischen Scheibenbremse verzögert. Die Fussrasten sind klappbar montiert.

Sattel und Lenker sind in der Höhe einstellbar, ebenso die Spreizung der Handhebel. Die Kawasaki Elektrode wiegt 14,5 kg. In den USA verlangt Kawasaki dafür 1.099 $. Der Preis in Europa steht noch nicht fest.