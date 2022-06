Yamaha will bis 2035 CO2-neutral produzieren

So sollen die Reduktionsziele 15 Jahre früher als ursprünglich geplant erreicht werden

Die Yamaha Motor Group hat das ursprüngliche Ziel der CO2-neutralen Produktion um 15 Jahre vorverlegt auf 2035. Dazu müssen die CO2-Emmissionen im Vergleich zu 2010 um 92 Prozent reduziert werden.

Das Ziel der CO2-neutralen Produktion bis 2035 soll alle Fabriken einschliessen, also jene in Japan genauso wie die ausserhalb des Stammlandes. Noch 2021 hatte sich die Yamaha Motor Group dieses Ziel für 2050 gesetzt.

Dazu muss der Energieverbrauch der Produktionsstätten gesenkt und die Produktion auf saubere Energie umgestellt werden. Nur noch die für die Produktionsprozesse unabdingbare Energie soll eingesetzt, anderweitig verbrauchte Energie soll vollständig eingespart werden.

Durch Maschinen, die sich bei Nichtgebrauch selber ausschalten, und der komplette Ersatz aller Standby-Modi soll unnützer Energieverbrauch verhindert werden. Industrielle Produktionsprozesse sollen mit richtig dimensionierten Maschinen ohne Überkapazität erfolgen.

Weiter soll in Japan schon ab Juli 2022 nur noch elektrischer Strom, der mit Wasserkraftwerken produziert wurde, eingesetzt werden. Weltweit soll dieser Schritt in allen Fabriken von Yamaha bis 2030 vollzogen sein. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der eigenen Stromproduktion mit Solarzellen will Yamaha sich mit ökologisch produziertem Strom zunehmend selber versorgen.