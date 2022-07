World Adventure Week startet am Montag, 4. Juli

Während der Woche vom 4. bis 10. Juli gibt es an der World Adventure Week jeden Tag tolle Preise zu gewinnen. Nicht einfach mit einer Vorlosung, sondern indem man Herausforderungen auf zwei Rädern meistert.

An der von KTM und Riser veranstalteten World Adventure Week können Fahrer aller Marken teilnehmen. Das Hauptziel besteht darin, in sieben Tagen 1000 oder mehr Kilometer zurückzulegen. An jedem der sieben Tage gilt es, verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Alle Fahrer, die 1000 km oder mehr schaffen, bekommen einen individuellen Preis.

Um teilzunehmen, muss die Riser-App heruntergeladen und die World Adventure Week im Abschnitt «Upcoming Challenges» angenommen werden. Da können die Fahrten aufgezeichnet werden.

KTM hat sich einen ganz besonderen Preis ausgedacht, mit dem die abenteuerlustigsten Fahrer belohnt werden. Alle Fahrer, die 1000 km zurücklegen und mindestens drei der sieben Tages-Challenges schaffen, nehmen an der Verlosung eines einmaligen KTM-Events teil.

Die ersten fünf gezogenen Finalisten gewinnen die All-inclusive-Teilnahme an einem VIP-Fahrerlebnis im KTM-Stil: Sie werden die Ersten sein, die eine neue Generation von KTM Adventure-Bikes unter echten Adventure-Bedingungen testen dürfen. Das sechste und letzte Ticket wird an den Fahrer vergeben, der im Laufe der Woche die meisten Kilometer zurücklegt.

Alle Abenteurer, die sich dieser Herausforderung stellen wollen, erfahren auf der eigens kreierten Homepage näheres zum Event und zu den Tagespreisen.

Für Motorradfahrer aus der Umgebung von Mattighofen wartet außerdem ein besonderes Highlight. Die KTM-Legenden Gio Sala, Adam Riemann und Joe Pichler nehmen KTM Fans mit auf Tour. Gestartet wird täglich um 09:15 Uhr direkt bei der KTM Motohall in Mattighofen.