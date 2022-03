Vollgas oder nix! Unterwegs mit Rindt, McQueen, Bond

Beim James Bond-Dreh in Lauterbrunnen in der Schweiz

Dr. Erich Glavitza – Journalist, Autor, Renn- und Stuntfahrer und obendrein promovierter Philosoph – entführt uns in eine andere Zeit: Seine Erinnerungen an die 1960er und 1970er Jahre sind atemberaubend.

Dr. Erich Glavitza hat 2020 eines der besten Bücher über Jochen Rindt geschrieben, fundiert und einfühlsam, doch ohne Scheu vor Kritik, die immer respektvoll bleibt.

Gleichzeitig zeigt das Buch eine Ära, in welcher niemand Begriffe wie politische Korrektheit kannte, geschweige denn anwandte. Die Erinnerungen von Glavitza an Rindt erlaubten einen Blick in die wilden 1960er, aber es war auch klar – das Leben von Rindt wird eingehend beleuchtet, aber das Leben von Glavitza bot Stoff für ein eigenes Buch.

Dieses Buch ist: «Vollgas oder Nix! Meine wilden 60er mit Rindt, McQueen, Bond». Beim Lesen haben wir den Eindruck, wir sitzen mit dem Österreicher an einem gemütlichen Kaminfeuer, und er haut eine Anekdote nach der anderen raus.

In den 1960ern gibt es im Motorsport wild zur Sache, auf und abseits der Rennstrecken. Glavitza, geboren in Kapfenberg, Philosophie- und Wissenschaftstheorie-Studium in Wien, war von der Welt mit Benzin- und Gummigeruch magisch angezogen und fasste Fuss.

Jochen Rindt und Jack Brabham wurden zu Freunden, Glavitza setzte sein Talent am Lenkrad in einer Karriere als Stuntman um und fand sich an den Sets von James Bond-Filmen und von «Le Mans» an der Seite von Hollywood-Star Steve McQueen wieder.

Kalifornien trifft Steiermark beim Eisrennen in der Schweiz, da ging es heiss zu und her. Glavitza entzückt uns mit Stories von den Dreharbeiten, die wir so noch nie gehört haben. Aber wir wissen jetzt: Die unvergleichliche Diana Rigg konnte mit einem 400 PS-Ford Mustang gepflegt driften – Erich sei Dank.

Viele Geschichten von damals würden heute in den sozialen Netzwerken hervorrufen, was wir Neu-Deutsch als Shitstorm bezeichnen, aber was heute als gefährlich gebrandmarkt würde, war damals verspielt und lustig.



Das mit viel Charme verfasste Werk zeigt natürlich auch eine etwas andere Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, und Glavitza sagt klar heraus, was Sache war, das wären dann die weniger jugendfreien Passagen.



Wir hangeln uns von Geschichte zu Geschichte, immer zwischen Staunen und Kichern, Glavitza fängt die Unbeschwertheit der Swinging Sixties wunderbar ein.



Ich weiss aus vielen Gesprächen in den Fahrerlagern: Zahlreiche Mitglieder der Vollgasbranche sind grosse Filmkenner, und Ikonen wie Steve McQueen oder Agent James Bond geniessen enorme Bewunderung. Glavitza verknüpft zwei Welten, und wir sitzen dabei erste Reihe mitte.



Es ist nicht leicht, diese mitreissend geschriebenen Erinnerungen zwischendurch aus der Hand zu legen. Ein grösseres Kompliment kann kein Buch erhalten.





Das Wichtigste in Kürze

Dr. Erich Glavitza: Vollgas oder nix! Meine wilden 60er mit Rindt, McQueen, Bond

Von McKlein Publishing

ISBN: 978-3-947156-11-5

Format 17 x 24 cm

288 Seiten

165 Fotos

Für 34,90 Euro im Fachhandel oder direkt bei rallyeandracing.com