BMW S1000R – mit Karbonflügeln von Ilmberger

Ein Schwergewicht ist die BMW S1000R mit weniger als 200 kg fahrfertig wahrlich nicht – doch mit Karbonteilen von Ilmberger lässt sich das Gewicht weiter reduzieren und dazu die Aerodynamik verbessern

Als Basis für den Roadster S1000R dient die Supersport-BMW S1000RR. Der Motor wurde für Landstrassenbetrieb weiterentwickelt, auf die Shift-Cam Technologie wurde zugunsten der Fahrbarkeit verzichtet. Eine Spitzenleistung von 165 PS bei 11.000/min dürfte für alle vorkommenden Steigungen mehr als ausreichen.

Selbst mit Vollausstattung bleibt das Gewicht unter 200 kg fahrfertig, mit dem optionalen M-Paket ist es sogar noch geringer. Diese Topwerte können mit Karbonteilen aus dem Hause Ilmberger noch weiter unterboten werden!

Für den Motorspoiler gibt es mehrere Varianten – die Bugspoiler rechts und links, welche den originalen Plastikmotorspoiler von BMW durch hochwertiges Karbon ersetzen, oder alternativ auch die lange Version des Motorspoilers, welche zusätzlich einen Großteil der Krümmeranlage samt dem voluminösen Vorschalldämpfer elegant verbirgt.

Ein weiteres Highlight sind die weltweit ersten Winglets für die S1000R. Diese wurden von Ilmberger speziell für die S1000R entwickelt und verbessern das Fahrverhalten spürbar. Der Druck auf das Vorderrad wird spürbar erhöht, das Motorrad liegt bei Beschleunigung und Verzögerung stabiler. Das Paar Winglets kostet 998 Euro. Insgesamt sind bei Ilmberger 34 Karbonteile für die BMW S1000R lieferbar.

Karbon ist nicht einfach Karbon: Um ein besonders harmonisches Gesamtbild zu erhalten, werden die Faserlagen bei Ilmberger von Könnern in die Form eingelegt und ausgerichtet. So schmiegt sich das Karbonteil perfekt in die umliegenden Formen des Motorrads ein. Je mehr Ilmberger-Karbonteile verbaut und kombiniert werden, umso überwältigender ist das Ergebnis.

Ilmberger verwendet ausschließlich eigens für diesen Zweck produziertes Prepreg Gewebe, welches in ähnlicher Form auch in der Formel 1 und der Raumfahrt Verwendung findet. Das in aufwendiger Handarbeit laminierte und in mehreren Stufen im Autoklaven ausgehärtete Material überzeugt nicht nur durch eine einwandfreie Optik, sondern auch durch seine technischen Eigenschaften. Es besitzt bei gleichem Volumen eine dreimal so hohe spezifische Steifigkeit wie Stahl, und das bei einem Bruchteil des Gewichts von Stahl.

Um dieses hochwertige Material vor Umwelteinflüssen optimal zu schützen, verwendet Ilmberger als einziger Karbonteilehersteller weltweit eine eigens entwickelte Kunststoffbeschichtung auf allen Oberflächen. Diese sorgt in Kombination mit Klarlack für einen unerreichten und auch einmaligen Tiefeneffekt, welcher die hochwertige Qualität des Materials besonders stark zur Geltung kommen lässt.

Die Karbonteile von Ilmberger sind vom TÜV zertifiziert, werden anbaufertig und passgenau geliefert und müssen dank ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) nicht eingetragen werden.