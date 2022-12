Kartenverkauf für Motorradmesse in Dortmund gestartet

Rechtzeitig vor Weihnachten können Eintrittskarten für die Dortmunder Motorradmesse bestellt werden, die vom 2. bis 5. März 2023 stattfindet. 100.000 Besucher werden erwartet.

Die Tageskarten für die Dortmunder Motorradmesse 2023, die grösste Motorradmesse des Jahres in Deutschland, sind nun online erhältlich zum Preis von 16 Euro. 300 Aussteller werden in den Westfalenhallen in Dortmund vier große Messehallen füllen.

Die 100.000 Fans, die erwartet werden, können neben den Neuheiten der Saison auch beliebte Shows erleben. Zwei Live-Bühnen, Motorrad-Action bis unters Hallendach, Sonderschauen mit Klassikern und spektakuläre Neuheiten sind angekündigt. Ein zusätzlicher Außenbereich sorgt für Treffpunkt-Atmosphäre.

Die wichtigsten Motorradhersteller zeigen die Neuheiten in den Messehallen 3 und 4. Hier bietet auch die Reifenindustrie, Umbauspezialisten und bekannte Marken tolle Modelle, Zubehör und Bekleidung. In der Halle 5 stehen Reisen, die Touring-Bühne und weitere touristische Angebote im Mittelpunkt. Die Klassiker-Show mit berühmten historischen Bikes ist ebenfalls hier zu sehen. In Halle 6 steht innovative Technik und Zubehör im Mittelpunkt. Hochwertige Bekleidung, interessante Serviceangebote und ein Gebrauchtmaschinen-Markt gehören wieder zum Programm in Dortmund.

Erfreulich viele Clubs haben sich bereits zur Messe anmeldet. Mit interessanten Maschinen, schönen Veranstaltungen und gutem Miteinander werben sie für ihre Motorradthemen und bieten viele Anregungen, Ziele und Termine für die neue Saison.

Die Motorradmesse in den Westfalenhallen Dortmund ist von Donnerstag, dem 2. März, bis zum Sonntag, dem 5. März 2023 täglich ab neun Uhr geöffnet.