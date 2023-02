Brabus 1300R Edition 23: Wieder alle sofort weg?

Für fast 20.000 Euro Aufpreis auf eine KTM 1290 Super Duke wird einiges an Karbon geboten

Am 16. Februar um 15 Uhr öffnet das offizielle Vorbestellungsportal auf KTM.com für die Brabis 1300R Edition 23. Wer eine will, sollte dann vor dem Computer sitzen und bestellen.

Die auf 290 Stück limitierte Edition 23 ist der Nachfolger der exklusiven Brabus 1300R aus dem Jahre 2022 und das zweite Modell, das die Luxus-Mobilitätsmarke im Bereich exklusiver, moderner Motorräder geschaffen hat. Das Motorrad ist eine direkte Weiterentwicklung seines Vorgängers und steht für luxuriöses Design, Brabus-typische Detailtreue und ultra-limitierte Exklusivität. Mit ihrem aggressiv eleganten Look ebenso wie ihrer Funktionalität und Leistung stellt die Edition 23 das Beste beider Marken dar.

Die Plattform der Brabus 1300R Edition 23 ist weiterhin die KTM 1290 Super Duke R Evo, die höchste Entwicklungsstufe der 1290er Baureihe. Herzstück ist der LC8 V2-Motor, der mit aus 1301 ccm Hubraum 180 PS bei 9500/min und 140 Nm bei 8000/min liefert. Der Zweifach-Slip-on-Endschalldämpfer von Brabus unterstreicht den einzigartigen Charakter dieses Motorrads und trägt zum kräftigen Sound bei. Neu an der Edition 23 ist die beheizte Sitzbank samt Sozius-Abdeckung. Brems- und Kupplungshebel sind wie die Fussrastenanlage von Brabus CNC-gefräst.

Mit einer Reihe neuer Features baut die Brabus 1300R Edition 23 ihren «Black and Bold»-Charakter weiter aus. Black and Bold könnte man mit «schwarz und fett» übersetzen.

Eine markante Scheinwerfermaske mit Seitenverkleidung aus Sichtkarbon, Powerdomes und Brabus Signature Stripes am Lufteinlass verleihen der Edition 23 ein einzigartiges Gesicht. Auch die überarbeiteten Seitenverkleidungen und Luftkanäle zeugen von jahrzehntelanger Erfahrung in der Bearbeitung von vorimprägniertem Karbon.

Auf technischer Ebene überzeugt die Brabus 1300R Edition 23 mit der neuesten Generation des semiaktiven Fahrwerks vom Typ WP Apex. Damit kann der Fahrer zwischen sechs Dämpfungsmodi wählen. Das Handling verbessern gefräste Gabelbrücken und Schmiederäder von Brabus mit neun Speichen.

Für einen individuellen Touch ist die Brabus 1300R Edition 23 in den zwei Farbkombinationen «Superblack» und «Stealth Gray» erhältlich. Von beiden Varianten werden nur jeweils 145 Stück produziert und in ausgewählten Märkten angeboten.

Die Brabus 1300 R Edition 23 ist ausschließlich über das offizielle Vorbestellungsportal auf KTM.com erhältlich. Vorbestellungen können ab dem 16. Februar um 15:00 MEZ aufgegeben werden.

In Österreich kostet das neue Brabus Naked Bike 48.900 Euro, in Deutschland 42.500 Euro und in der Schweiz 42'900 Franken. Vergangenes Jahr, als die erste Brabus 1300R für 39.500 Euro erhältlich war, waren alle 154 Stück nach wenigen Stunden reserviert.

Die technisch soweit identische KTM 1290 Super Duke R Evo kostet aktuell 22.790 Euro. Für den exklusiven Auftritt mit der Brabus 1300R Edition 23 sind 19.710 Euro Aufpreis zu entrichten. Das kann oder will sich nicht jeder leisten. Darum ist die Brabus ja auch exklusiv.