Aprilia pro Experience: In Misano mit Max Biaggi

Lernen von Max Biaggi, Miguel Oliveira und Lorenzo Savadori - am 28. Mai in Misano

Ein Tag auf der Rennstrecke von Misano mit Max Biaggi, Miguel Oliveira und Lorenzo Savadori als Instruktoren. Ein Traum, der am 28. Mai in Erfüllung geht. Für 15 Fahrer.

Für echte Racer wird ein Traum wahr: Mit einigen der besten Piloten der Welt auf der Rennstrecke zu fahren – und zwar in Misano. Ihren Linien zu folgen und mit ihnen über Bremspunkte und Gasannahme zu diskutieren. Sie sowohl auf als auch neben der Strecke persönlich kennen zu lernen. Eine Chance, von den Besten der Rennsport-Szene zu lernen, um das eigene Fahrkönnen zu verbessern. Aprilia Racing bietet einer begrenzten Zahl von Fans bei Aprilia Pro Experience die exklusive Gelegenheit, mit einigen der besten und erfahrensten Piloten der Welt in Kontakt zu kommen.

Aprilia Pro Experience findet am Sonntag, den 28. Mai statt, am Tag nach dem grossen Aprilia-Treffen, den Aprilia All Stars 2023, auf dem Misano Circuit.

Auf einer der wenigen Rennstrecken der Welt, auf der sowohl die MotoGP- als auch die Superbike-WM ausgetragen wird, erleben 15 glückliche Hobby-Rennfahrer einen unvergesslichen Tag auf der fantastischen Aprilia RSV4 Factory. Gecoacht werden sie von drei Super-Instruktoren: Max Biaggi – vierfacher Weltmeister der 250er Klasse und zweifacher Superbike-Weltmeister, Miguel Oliveira – Fahrer des Cryptodata RNF MotoGP Team Aprilia und Lorenzo Savadori – Aprilia Racing MotoGP-Fahrer und Tester.

Um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer die maximale Aufmerksamkeit bekommt und die Chance hat, sowohl während der Turns auf der Strecke als auch beim Gespräch in der Box von ihnen zu lernen, arbeiten die drei Instruktoren abwechselnd mit einer kleinen Gruppe von Fahrern. Perfekt für die Rennstrecke vorbereitet, sind die RSV4 Factory für die Teilnehmer mit Pirelli Diablo Superbike SC3 bereift.

Das exklusive Paket bietet sechs zwanzigminütige Turns, jeweils mit einem Briefing und einer Nachbesprechung zur Analyse von Onboard-Videos. Ein exklusives Mittagessen im Aprilia Hospitality Center sowie ein spezielles Fotoshooting gehören ebenfalls zum Programm.

Die MotoGP-Piloten des Aprilia Racing Teams, Aleix Espargaró und Maverick Viñales, werden an diesem Tag ebenfalls in Misano präsent sein und sich die Strecke mit den Kursteilnehmern teilen – sicher eine weitere einzigartige Gelegenheit für Rennsportfans, unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Weitere Informationen, Preise und Anmeldung gibt es ausschliesslich online.